El Movistar Team sale del pozo

Los resultados de la Itzulia, donde rozó el triunfo final y metió a dos ciclistas en el Top-12 de la general, unidos a lo que rescató de la París-Roubaix le han permitido salir de una difícil situación

La Itzulia 2026 coronó a Paul Seixas con el primer gran triunfo de su carrera, frustró a Isaac del Toro y a Juan Ayuso, los dos favoritos que no acabaron la carrera, y permitió al Movistar Team sacar un poco la cabeza y salir parcialmente del lío en el que se había metido con los resultados de las últimas semanas.

El final de la cita vasca resultó apoteósico para el conjunto español. Se quedó a las puertas de lograr una nueva victoria de etapa, ya que Raúl García Pierna acabó segundo en la meta de Bergara por detrás del estadounidense del Ineos AJ August.

A eso añadió el primer puesto por equipos y, sobre todo, dos Top-12 en la clasificación general que le permitieron sumar un buen número de puntos. El manchego Javi Romo fue de menos a más en la carrera y finalizó séptimo, a 5:05 minutos del ganador. Así mismo, el joven belga Cian Uijtdebroeks finalizó en duodécima posición por delante, entre otros, de Skjelmose, Roglic…

El Movistar Team avanza en el ranking UCI

Entre los 188 puntos sumados por esta general y los 108 de los resultados parciales, el equipo telefónico se aupó a la sexta posición de la Itzulia 2026, justo por delante del Ineos Grenadiers y del número uno del mundo, el UAE Team Emirates.

Esos puntos, más los que ha podido rescatar de la París-Roubaix 2026 le han permitido escalar hasta la 17ª posición del ranking UCI y acercarse a la zona media, que había abandonado tras los malos resultados en las clásicas de primavera.

En el ¡Infierno del Norte¡, Iván García Cortina fue, una vez más, el que dio la cara para el equipo Movistar con un 24º puesto que le permitió sumar 30 valiosos puntos para los navarros. A esos añadió diez más el último fichaje del conjunto español, el polaco Filip Maciejuk, mientras que Jon Barrenetxea se quedó justo en el límite.

O Gran Camiño, próximo objetivo

Con estos resultados, el Movistar Team afrontará con optimismo con lo que ahora llega, que es la parte de la temporada en la que tiene más esperanzas, con las grandes carreras por etapas, que es donde suele sumar más puntos históricamente.

O Gran Camiño, que arranca este martes, es la próxima cita marcada en rojo, con Iván Romeo y Carlos Canal como principales referentes, aunque la vista está puesta en el giro de Italia, donde Enric Mas liderará al equipo telefónico y que comienza el próximo 8 de mayo.