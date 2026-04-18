Adam Yates se pasea e Iván Romeo se consolida para regocijo del equipo Movistar

El campeón de España aguanta con los mejores en la última etapa de O Gran Camiño para dejar claro a la estructura telefónica que puede competir al más alto nivel

O Gran Camiño ha terminado con más de un vencedor. Si bien el único que se ha coronado campeón es Adam Yates, ciclista del UAE Team Emirates, de igual modo ha triunfado el equipo Movistar con dos victorias parciales y la consolidación de Iván Romeo, así como el NSN de Andrés Iniesta, que se ha llevado la última etapa de la prueba gallega con el italiano Alessandro Pinarello.

Lo cierto es que fue una jornada con poca historia en lo que concierne a la pelea por la clasificación general. Adam Yates dejó claro el viernes que era el más fuerte en O Gran Camiño y este sábado lo ha refrendado paseándose hasta llegar al Monte Santa Trega con los mejores para no sufrir lo más mínimo en su deseo de retener el maillot amarillo, sucediendo así al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.

La escapada del día en O Gran Camiño

Antes de que todo quedase visto para sentencia, Gorka Sorarrain, Sinuhé Fernández, Diego Uriarte y Santiago Mesa protagonizaron la escapada del día, aunque el equipo Movistar, pensando en un triunfo de Iván Romeo, siempre tuvo controlado a los fugados.

Fue ya durante la segunda ascensión al Alto da Valga cuando el NSN tomó el relevo del equipo telefónico. Todo se movía en una tensa calma, la cual fue rota por George Bennett, cuyo ataque dinamitó el grupo de favoritos, fragmentando definitivamente el pelotón. Mientras, los fugados ya tenían claro que pedaleaban sin opciones de alcanzar la meta; tanto es así que a falta de unos 20 kilómetros fueron neutralizados.

El Monte Santa Trega decide la carrera

Tal y como se esperaba desde antes de dar la salida, el Monte Santa Trega fue el que terminó definiendo el ganador de etapa. A ese punto llegaron juntos los favoritos al triunfo de la general, Yates, Nordhagen y Pinarello, mientras los equipos Visma y UAE mostraban su ambición. Todos deseaban hacerse con el triunfo parcial, también un Iván Romeo que dejó hacer a los demás asumiendo un papel secundario. El vallisoletano buscaba su segundo triunfo en la carrera gallega, pero el fue imposible.

A dos kilómetros de la línea de meta, Yates cambió de ritmo para sentenciar la general. Jorgen Nordhagen, Alessandro Pinarello, Iván Romeo, Abel Balderstone y Jesús Herrado aguantaron en un principio la rueda del líder y tras un durísimo adoquinado todo se decidió al sprint. Fue ahí cuando el de Movistar se quedó sin fuelle, mientras que Pinarello se mostró intratable para lograr un prestigioso triunfo de etapa.