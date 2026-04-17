Adam Yates golpea por partida doble y reduce al mínimo las opciones del equipo Movistar

El ciclista británico del equipo UAE gana con autoridad la cuarta etapa de O Gran Camiño para situarse además como líder de la clasificación general, descartando para la misma a un Iván Romeo que ahora queda a más de dos minutos del primer puesto

Se le esperaba y ya ha llegado. Tras tres jornadas viviendo agazapado, Adam Yates ha cumplido con los pronósticos para imponerse en la etapa reina de O Gran Camiño, con la subida final al Alto de Cabeza de Meda, donde demostró ser el más fuerte al descolgar a sus principales rivales para vestirse, por primera vez, con el maillot amarillo y, de paso, destrozar las opciones del equipo Movistar.

Lo cierto es que el que el líder del equipo UAE Team Emirates no hizo otra cosa que confirmarse como el ciclista más fuerte sobre el asfalto gallego; tanto es así que en cuanto la carretera se empinó nadie pudo seguir su rueda. No se trata de ninguna sorpresa, ya que la subida final a Cabeza de Meda, un puerto de 5,1 kilómetros al 9,4 por ciento de media (y con rampas de entre el 15 y el 18 por ciento), está hecho para escaladores puros como Yates; tanto es así que Iván Romeo, quien pretendía disputar la general, queda ahora a 2:09 minutos del primer puesto.

Si bien la ascensión comenzó con una pequeña ventaja para los escapados Bennett y Schiffer, la misma les sirvió de poco cuando Kevin Vermaerke tensó la carrera a 4,6 kilómetros de meta. Casi sin posibilidad a resistir, los fugados fueron absorbidos rápidamente. Ya con todos agrupados, Alessandro Pinarello y Jesús Herrada intentaron saltar del grupo, pero su ataque encontró la respuesta de un intratable Adam Yates.

El ataque definitivo de Adam Yates

Fue exactamente a 3,5 kilómetros de la meta cuando el británico arrancó para que nadie fuese capaz de seguir su rueda. Cierto es que el noruego Jorgen Nordhagen lo intentó para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le fue imposible. Y también se quedó por el camino el italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.

En cuanto a la participación española, José Felix Parra, del Caja Rural, fue el mejor en meta al entrar a 1:13 minutos de Yates. Respecto a la general, su compañero Abel Balderstone asciende hasta el cuarto puesto. En segunda posición aparece Nordhagen a 34 segundos y en la tercera Pinarello a casi un minuto.

El perfil de la última etapa de O Gran Camiño

Para cerrar la ronda gallega este sábado 18 de abril se disputará una quinta jornada entre As Neves y el Monte Trega, sobre un total de 154,7 kilómetros. El recorrido, con 2.682 metros de desnivel, contará con hasta tres subidas, la última al mítico Monte Trega.