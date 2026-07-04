Tour de Francia 2026 | Etapa 2, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Tarragona - Barcelona

El estadio Olímpico de Montjuic acoge el final de la segunda etapa del Tour de Francia 2026

Después de vivir una primera batalla que coronó en Barcelona a Jonas Vingegaard como líder del Tour de Francia 2026, el resto de favoritos querrán marcar territorio y, en la misma subida a Montjuic, ahora se batirán en solitario.

La etapa Tarragona-Barcelona no marcará diferencias claves, pero sí puede ser moralmente decisiva para lo que viene luego. Con final en el estadio Olímpico, aquí suelen coronarse los primeros espadas y podremos disfrutar de la primera lucha de los Pogacar, Vingegaard, Evenpoel, Ayuso... cara a cara en la subida final.

"La colina de Montjuic es uno de los escenarios imprescindibles del universo del ciclismo, sobre todo porque suele acoger la meta final de la Volta a Cataluña. Los puncheurs más potentes se encontrarán aquí en su salsa: los tres últimos ganadores en Monjuic, Primoz Roglic (2025), Tadej Pogacar (2024) y Remco Evenepoel (2023), nos ofrecen el retrato robot del potencial ganador. La acumulación de dificultades en los últimos compases hace que el circuito sea aún más agotador que en la cita catalana de la primavera, comenta Christian Prudhomme, director general del Tour de Francia.

Perfil de la etapa 2 del Tour de Francia 2026

A priori se trata de una etapa de transición, pero la subida a Montjuic, que ya ha sido clave en la contrarreloj de la primera etapa, puede dar más de un disgusto. Más aún cuando se sube por dos veces en los 13 últimos kilómetros y ahí está la meta.

La etapa 2 del Tour de Francia es llana en su mayoría. Parte desde Tarragona y finaliza en la Ciudad Condal, con 158 kilómetros de recorrido. La principal dificultad llega a mitad del recorrido, poco después de pasar Viladecans. Se trata del Cote de Begues, de 2ª categoría, 6,1 km al 6,5% de desnivel.

No debería ser preocupante, salvo por algún corte, pero hay terreno llano para recuperar. No lo hay, en cambio, en los veinte últimos kilómetros, cuando se supera las otras tres dificultades, de 3ª categoría, dos de ellas la subida a Montjuic con final en el Estadio Olímpico.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 5 de julio

- Salida: desde Tarragona (España) a las 13:45 horas

- Llegada: en Barcelona (España), prevista alrededor de las 17:30.

Dónde ver por televisión y online la 2ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Tour de Francia 2026 a partir de las 16:45 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.