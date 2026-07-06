Tour de Francia 2026 | Etapa 4, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Carcassonne - Foix

Un recorrido rompepiernas por el país cátaro precede a la llegada de cumbres más altas de los Pirineos, en una jornada propensa para escapadas

Si el domingo, en la segunda etapa del Tour de Francia, propició una victoria, el lunes la logró. Tadej Pogacar ha comenzado con fuerza esta edición del Tour y ha marcado su territorio tras la espectacular contrarreloj inicial del Visma.

Con tres etapas disputadas ya comanda la carrera. Eso sí, igualado a un Jonas Vingegaard que, al adquirir el amarillo su gran rival, se ha librado de las tareas de protegerlo y eso será una carga que, a partir de ahora, deberá tomar el UAE. Aparte de los compromisos que el liderato conlleva de ruedas de prensa, podio, etc., que quitan tiempo de descanso.

Este martes llega la primera etapa que se podría llamar de transición. Y, pese a ello, hay varias dificultades montañosas, dos de ellas de 2ª categoría. Por lo que habrá 'descanso', pero no mucho.

Se recorre una zona muy bonita del sur de Francia. "El recorrido por el país cátaro y el enfrentamiento con las cumbres más accesibles del Ariège abren perspectivas de lo más variadas. No debemos descartar una lucha reñida entre un grupo de barouders y los esprínters más aguerridos en las subidas. Es probable que al pasar el Col de Montségur, a falta de 34 km para la meta, se haya hecho ya una primera criba entre los aspirantes a la victoria a los pies del castillo de Foix", Christian Prudhomme, director general del Tour de Francia.

Perfil de la etapa 4 del Tour de Francia 2026

Etapa rompepiernas que servirá de anticipo para las duras etapas de montaña de los próximos días. En el Languedoc galo se vivirá una etapa de 189 kilómetros de recorrido entre Carcassonne y Foix, con cuatro dificultades montañosas.

A diferencia de los días anteriores, que vivieron un final en alto, los cuatro puertos que se cruzan en esta etapa no están al final, por lo que se podría llegar en grupo o, en caso de haber cuajado, con alguien escapado.

Sobre todo porque las dificultades más exigentes, de 2ª categoría (Col de Coudons y Col de Montsegur) llegan en los cien últimos kilómetros y provocarán cortes en el gran grupo. Entre ellas destaca la última, el Col de Montsegur, con 6,9 kilómetros de subida al 6,6% de desnivel medio y algunas rampas complicadas.

Aún habrá tiempo para que se recomponga la situación, pues quedarán unos 50 km para el final, pero habría que ver cómo están los equipos para tomar la iniciativa y poder llevar adelante una persecución exitosa.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 7 de julio

- Salida: desde Carcassonne (Francia) a las 13:10 horas

- Llegada: en Les Angles (Francia), prevista alrededor de las 17:23.

Dónde ver por televisión y online la 4ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Tour de Francia 2026 a partir de las 16:45 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.