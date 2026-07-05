Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 2ª etapa: Vingegaard sigue de amarillo pero Pogacar avisa

En un gran gesto de compañerismo, Pogacar permitió a su compañero Isaac del Toro imponerse en la segunda etapa del Tour de Francia. Un día que jamás olvidará el mexicano. Vingegaard, por su parte, seguirá de amarillo un día más

Hacía 26 años que la bandera mexicana no se izaba en el Tour de Francia, pero Isaac del Toro volvió a llevarla a lo más alto en la carrera más importante del mundo firmando a sus 23 años un triunfo en la segunda etapa de su debut en la ronda gala.

"La verdad es un sentimiento muy bonito, es una de esas cosas que todos trabajamos por hacer y que todos estamos buscando toda nuestra vida. Es un sueño hecho realidad", aseguraba el mexicano, orgulloso de colocar el ciclismo en la vida de un país que vive ahora por y para el fútbol, con la organización del Mundial.

"El ciclismo empieza a ser cada vez más popular en México, allí entienden este deporte al cien por cien y lo mejor que podría pasar es que después de esta victoria el equipo gane y que México gane el Mundial", afirmó Del Toro a pocas horas de que su país se juegue el pase a cuartos de final contra Inglaterra.

Un partido que el corredor no podrá seguir porque necesitará reposar para afrontar este lunes la tercera etapa de un Tour al que llegó como escudero de lujo del esloveno Tadej Pogacar, en busca de su quinta corona, pero que se saldó con una victoria de prestigio para Del Toro.

El mexicano era el último lanzador de su líder, el hombre que debía dejarle a las puertas de la victoria en la cima de Montjuic, un triunfo que Pogacar ansiaba tras haber pedido algo de tiempo en la primera etapa, una crono por equipos que llevó a su principal rival, el danés Jonas Vingegaard, al maillot amarillo.

Pero la ventaja que cobraron Del Toro y Pogacar permitió que el esloveno levantara el pie del pedal en el tramo final y acompañara del brazo al mexicano para colocar su nombre en lo más alto de la etapa.

Un gesto que sirvió también de mensaje doble al pelotón: el esloveno se permitió mostrar su superioridad y la de su equipo, encarnada en el poderío de Del Toro.

Así queda la clasificación general (Top 10) del Tour de Francia 2026 tras la 2ª etapa:

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 4:01'48"

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) +00'06"

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'15"

4. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) +00'16"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00'19"

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +00'42"

7. Romain Gregoire (Groupama-FDJ United) +00'44"

8. Florian Lipowitz ((Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'45"

9. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +00'53"

10. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +01'00"

Diferencias entre los favoritos

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 4:01'48"

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) +00'06"

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'15"

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) +00'16"

Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00'19"

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +00'42"

Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'45"

Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +01'00"

Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) +01'03"

Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) +02'20"