Tour de Francia 2026 | Etapa 3, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Granollers - Les Angles

El Tour de Francia entra en territorio galo tras atravesar los Pirineos, en otra etapa larga y exigente, y con el primer puerto de 1ª categoría de este Tour

Tadej Pogacar hizo la primera demostración de fuerza en el Tour, en una segunda etapa que acabó en Montjuic, y se permitió el lujo de dejarle el triunfo a su compañero Isaac del Toro. Fue una demostración de fuerza para Vingegaard -cuarto-, que mantiene el maillot de líder, pero que ya sabe que el esloveno llega, otro año más, pleno de fuerza.

Y que, posiblemente, lo volverá a intentar, si no hay escapada consolidada, en una tercera etapa que acaba en un puerto de tercera categoría, ya en territorio francés. El Tour de Francia tiene el primer contacto con los Pirineos y la primera subida exigente. No obstante, parece demasiado lejana de la meta como para crear problemas y diferencias grandes.

Los favoritos, presumiblemente llegarán juntos a Les Angles y, si van delante, volverán a atacarse como lo han hecho en Barcelona. Más espectáculo en un inicio de Tour que está siendo electrizante.

"El ataque al macizo pirenaico en la tercera jornada de carrera augura un baile de protagonistas y es de esperar que el perfil de la etapa nos deleite con una escapada de baroudeurs más que una movilización de los mejores escaladores del mundo. A pesar de los 3.850 m de desnivel positivo de la etapa y de la subida al puerto de Toses antes de abandonar España, la visita a las mesetas que rodean Font-Romeu y la ascensión a Les Angles (1,7 km con un desnivel medio del 7 %) servirán probablemente de trampolín para un invitado sorpresa", comentaba Christian Prudhomme, director general del Tour de Francia, en la web oficial sobre la etapa de este lunes.

Perfil de la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Para llegar de España a Francia hay que cruzar los Pirineos y eso, aunque se busque una zona más accesible, siempre significa alguna importante dificultad montañosa.

El Tour abandona territorio español con una etapa de 195,8 kilómetros y hasta cuatro dificultades montañosas, una de ellas de 1ª categoría y otra, de 3ª, que servirá de llegada. Eso significa que difícilmente se podrá mantener íntegro el pelotón, sobre todo si algunos buscan cortes en la subida al Col de Toses (9,3 km al 6,5%), pero tampoco se esperan grandes diferencias entre los favoritos. No obstante, los dos últimos kilómetros a 6,5% de desnivel puede dejar atrás a más de uno.

En este tipo de etapas es más peligroso que alguien se escape y, aprovechando las dificultades y una cierta pasividad por detrás, pueda sacar una diferencia que a los grandes candidatos luego les cueste reducir. En el Giro vimos el mejor ejemplo.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 6 de julio

- Salida: desde Granollers (España) a las 12:10 horas

- Llegada: en Les Angles (Francia), prevista alrededor de las 17:00.

Dónde ver por televisión y online la 3ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Tour de Francia 2026 a partir de las 16:45 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.