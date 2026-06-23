Las cinco asignaturas pendientes de Pogacar

El ciclista esloveno acumula en su palmarés 121 victorias, entre ellas cuatro Tours de Francia. Una cifra que espera ampliar a cinco para hacer historia en la próxima edición de la ronda gala

El emperador del ciclismo actual, el esloveno Tadej Pogacar, reciente vencedor de la Vuelta a Suiza, acumula en su palmarés 121 victorias, entre ellas 4 Tours de Francia, cifra que espera ampliar a 5 para hacer historia en la próxima edición de la ronda gala que se lanza el día 4 en Barcelona.

Pogacar (Klanec, 27 años) espera poner su nombre el día 26 de julio junto a los de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, los dioses del Tour. Será el primer y gran reto de un año que dejará su hoja de servicios a falta de 5 títulos en pruebas importantes que aún no ha ganado: Vuelta a España, Itzulia, Juegos Olímpicos, París Roubaix y Tour Down Under.

El quinto Tour, su objetivo prioritario

En un año pletórico, en el que lleva 13 victorias en 16 días de competición, Pogacar ha añadido a su colección dos joyas suizas: el Tour de Romandía y la Vuelta a Suiza, además con exhibiciones en solitario en montaña, con ataques lejanos o en contrarreloj.

El líder del UAE ya lucha contra sí mismo para ponerse a la altura, o incluso superar, al "Canibal" Eddy Merckx. Un objetivo que para muchos ya lo ha cumplido, teniendo en cuenta la diferencias del ciclismo que les ha tocado vivir a estas dos superestrellas del pedal.

Romandìa y Suiza tachadas de la lista

En la primavera de clásicas, Pogacar sólo tuvo la "frustración" de verse relegado al segundo puesto de la París Roubaix por el belga Wout Van Aert, quien le negó la consecución el póker de grandes clásicas, ya que se impuso en la Milán San Remo, Tour de Flandes y Lieja.

Pogacar decidió competir poco y en citas elegidas. En Romandía y Suiza se llevó sendos maillots amarillos y 7 triunfos parciales. Su preparación la ha diseñado para tocar las puertas del cielo en el Tour. Le espera un hueco de honor en el "club de los 5".

Vuelta, oro olímpico e Itzulia a la espera

Con cuatro Tour de Francia, un Giro de Italia, dos títulos mundiales, cinco Lombardías, cuatro Liejas, tres Flandes, tres Strade Bianche... sus objetivos se acotan. Un campeón de su calado quiere tener todos los laureles en su haber, y en ello se centrará en los próximos años, no demasiados, pues el chaval de Klanec tampoco quiere extender demasiado su carrera.

Pogacar debutó en la Vuelta en 2019, siendo tercero en la general y ganador de 3 etapas. La ronda española no tiene la fecha más conveniente para esta aspiración por disputarse tras el Tour y antes del Mundial, pero el esloveno quiere ganar la Vuelta y más temprano que tarde probará el triplete en grandes.

Un "hat trick" pondría su nombre junto a 8 corredores que ya lo han logrado, también grandes leyendas: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali, Froome y Vingegaard.

En el capitulo de clásicas, Pogacar se quedó con la miel en los labios esta temporada en el mismísimo velodromo de la París Roubaix, donde fue batido al esprint por Van Aert. La espina quedó clavada y a buen seguro repetirá en 2027 para recibir el adoquín de la "madre de todas las clásicas".

No lejos, ya en 2028, habrá cita olímpica en Los Ángeles, y el oro es un plato apetecible para el campeón esloveno, quien no acudió a París 2024 por cansancio, y según algunas opiniones, porque el Comité olímpico de Eslovenia dejó fuera de la convocatoria a su pareja, también ciclista.

En los Juegos de Tokio 2020 Pogacar se colgó la medalla de bronce, y también le quedó la marca para saldar cuentas en las próxima cita.

Itzulia y Down Under, asignaturas pendientes de una semana

En el apartado de carreras de una semana de duración dentro del World Tour, el puzzle de Pogacar solo carece de dos piezas: el Tour Down Under, que abre la temporada en Australia, y la Vuelta al País Vasco, la Itzulia.

Ambas citas no están enclavadas en el mejor sitio del calendario. La australiana se disputa después del parón largo invernal, y la vasca se ubica entre el Tour de Flandes y Roubaix, lo que, de momento, hace muy difícil su presencia.