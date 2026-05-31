Clasificación final del Giro de Italia 2026 | La conquista de Jonas Vingegaard y el sinsabor del equipo Movistar

El ciclista danés del equipo Visma se mete en el selecto grupo de los ganadores de las tres grandes con una autoridad que sirve de aviso para el Tour de Francia, donde intentará batir a Tadej Pogacar tras dos años mordiendo el polvo

Y Roma recibió a Jonas Vingegaard como campeón del Giro de Italia 2026. El danés, dominando con mano de hierro la 'Corsa Rosa' de principio a fin, se ha terminado por coronar de rosa en la 'ciudad eterna' para completar el objetivo de tener las tres grandes –Tour, Giro y Vuelta– en su palmarés, algo que solo habían conseguido con anterioridad otros siete ciclistas. El de Visma de la ha dado sin duda un sabor especial a la edición 109 de la ronda transalpina, una que ha terminado en blanco para el equipo Movistar.

Viendo desde lejos la batalla del sprint en la que se impuso Jonathan Milan, el ahora 'emperador de Roma' entró en meta rodeado de su equipo para ir directo a por el trofeo Senza Fine, uno con el que definitivamente se convierte en leyenda de deporta de las dos ruedas.

Siendo exactos, hablamos de que Vingegaard se une al grupo de 8 corredores que cuentan en su palmarés con las 3 grandes: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome, y optara en el próximo Tour de Francia a un doblete Giro-Tour en la misma temporada que solo tienen en el historial Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche, Indurain, Pantani y Pogacar.

Cinco triunfos de etapa para Jonas Vingegaard

El ganador del Tour 2022 y 2023 y de la Vuelta 2025 ofreció su mejor versión en el Giro que acaba de finalizar, con 5 triunfos de etapa en montaña que acabó con la resistencia de los rivales. Reforzado con un equipo más poderoso que en otras ocasiones, Vingegaard sale de Roma como gran triunfador del Giro en el año de su debut, y abre el sueño de poder batir a Pogacar en París evitando el quinto título del esloveno.

La superioridad de Vingegaard quedó reflejada en la general, superando en más de 5 minutos a los otros inquilinos del podio, el austríaco Felix Gall (Decathlon) y el australiano y ganador del Giro 2022 Jai Hindley. El top 10 se sucedieron Arensman, Derek Gee, Afonso Eulálio, Storer, Piganzoli, Caruso y el colombiano Egan Bernal.

Igor Arrieta, alegría española con un Movistar a medias

El ciclismo español se lleva un suspenso en la 109 edición del Giro de Italia. El primer nacional clasificado fue David de la Cruz (Pinarello Q.36.5), decimocuarto a 23.14 minutos del líder, y el siguiente fue Igor Arrieta (UAE), décimonoveno.

El ciclista navarro salvó el honor con una brillante victoria en la quinta etapa con meta en Potenza después de un surrealista duelo con el portugués Eulálio, en el que ambos se cayeron y el español se confundió de camino cerca de meta para después remontar. Ese día el luso se enfundó la maglia rosa. En cuanto al equipo Movistar, la esperanza del podio de Enric Mas saltó por los aires a las primeras de cambio y posteriormente les fue imposible lograr un triunfo parcial.

Clasificación de la 21ª etapa del Giro de Italia 2026

1. Jonathan Milan (Lidl-Trek)

2. Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta)

3. Paul Penhoët (Groupama-FDJ)

4. Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets)

5. Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

6. Madis Mihkels (EF Education-EasyPost)

7. Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech)

8. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM)

9. Corbin Strong (NSN Cycling Team)

10. Toon Aerts (Lotto Intermarché)

11. Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling)

12. Olav Kooij (Visma-Lease a Bike)

13. Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

14. Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech)

15. Arnaud De Lie (Lotto Intermarché)

Así queda la Clasificación General del Giro de Italia 2026 tras la disputa de la 21ª etapa

1. Jonas Vingegaard (TVL) 80h17'01"

2. Felix Gall (DCD) +5'22"

3. Jai Hindley (RBH) +6'25"

4. Thymen Arensman (IGD) +7'02"

5. Derek Gee (LTK) +7'56"

6. Afonso Eulálio (TBV) +9'39"

7. Michael Storer (TUD) +10'13"

8. Davide Piganzoli (TVL) +10'52"

9. Damiano Caruso (TBV) +11'24"

10. Egan Bernal (IGD) +12'54"

11. Mathys Rondel (IGD) +12'54"

12. Jan Hirt (SOQ) +22'06"

13. Sepp Kuss (TVL) +23'12"

14. David de la Cruz (Q36) +23'14"

15. Antonio Pedrero (MOV) +24'38"