Jonathan Milan se toma la mayor de las revanchas en el último suspiro del Giro de Italia

El ciclista de Lidl Trek se resarce de su mala actuación durante tres semanas de ronda transalpina para conquistar Roma y hacer explotar de júbilo a los aficionados italianos

El mismo día en el que Jonas Vingegaard certificaba la conquista de su primer Giro de Italia, un dolido Jonathan Milan hacia bueno el 'quien sigue, la consigue' para dejar atrás su larga lista de derrotas en la 'Corsa Rosa' de 2026 para hacerse con la victoria en el sprint de Roma, batiendo a un hasta ahora intratable Paul Magnier.

Milan, el "Gigante de Tolmezzo", por fin pudo firmar una etapa en la presente edición –la 109 de la mítica carrera transalpina–, y lo hizo exactamente por delante de su compatriota Giovanni Leonardi y del francés Paul Penhoet, con un tiempo de 3h.05.51. No sorprende que el del equipo Lidl Trek lo celebrase por todo lo alto, ya que se ha quitado un enorme peso de encima.

Pippo Ganna le da brillo a la despedida

En un Giro que realmente ha tenido poca historia en lo que concierne a la pelea por la maglia rosa –Vingegaard ha dominado de principio a fin–, se agradece que otros corredores como Pippo Ganna lo den todo para hacer disfrutar al espectador, justo lo que vimos en esta jornada de domingo 31 de mayo.

Haciendo gala de su tan conocida potencia sobre la bici, el italiano atacó a 20 kilómetros del final y se puso a pegar zapatazos en busca de la meta. Llegó a conseguir hasta 20 segundos de renta, pero le perjudicó el hecho de llevar con él a dos acompañantes de equipos que apostaban por el sprint masivo. Aguantó hasta tres kilómetros de meta, pero ahí tuvo que abandonar una apuesta que es digna de elogio.

Jonas Vingegaard, en el club de la triple corona

No por ser lo esperado es menos relevante. Jonas Vingegaard cruzó la meta a 15 segundos del vencedor, y rodeado de su equipo, para celebrar el primer Giro de su carrera en el curso de su debut. Así, cerrando el circulo de las tres grandes vueltas del deporte de las dos ruedas, se une a los otros siete que ya lo habían conseguido anteriormente: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome.

Ya con la conquista confirmada, el ciclista nórdico ha subido a lo más alto del podio de Roma escoltado por el austríaco Felix Gall (Decathlon) y el australiano Jai Hindlei (Red Bull Bora), segundo y tercero, respectivamente. El del equipo Visma ha sido el mejor de rosa y ya piensa en batir a Tadej Pogacar en julio por el amarillo del Tour de Francia.