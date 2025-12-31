Tadej Pogacar explica cómo deja atrás a sus rivales: "Tengo la suerte de sentir el momento para irme solo"

El corredor del equipo UAE analiza su estilo sobre la bicicleta y cómo uno de sus grandes secretos es seguir viendo su profesión como un juego

Cuando parecía que Tadej Pogacar ya no podía ganar nada más en 2025, de pronto llega L'Equipe y le otorga el premio 'Campeón de Campeones', un reconocimiento al que también accedieron en su momento otros como Simone Biles, Leo Messi o Michael Jordan. Vistos los nombres, sobra decir la importancia de tal nombramiento, el cual entiende el esloveno que aún le queda grande. Eso dice, pero la realidad es que sus éxitos –cuatro veces campeón del Tour de Francia– van a la par con la manera en la que encandila a los aficionados, fruto de un estilo que tal y como reseña al medio francés parte de lo más puro de su esencia.

"Sigo viendo el ciclismo como un juego. Todos deben hacer lo que aman. Si amas algo, debes saborearlo. Si lo tratas como un juego, estoy seguro de que te funciona mejor. Es diferente a hace diez años, pero aún amo este deporte. Es parte de mi vida y no me veo haciendo otra cosa", comenta.

Una de las cosas que más impresiona de su ciclismo es la manera en la que deja atrás a sus rivales: acelera, nadie le puede seguir y es capaz de mantenerlo a todos a raya durante kilómetros y kilómetros. Así explica él mismo qué le lleva a actuar así.

"¿Por qué ataco desde tan lejos? Porque así es como gano. Si espero al sprint no estoy seguro de ganar. Tengo la suerte de sentir el momento para irme solo. A veces funciona y gano, a veces no y pierdo", admite

Los objetivos de la temporada para Tadej Pogacar

Sin que se conozca por ahora el calendario completo del esloveno, la realidad es que en el horizonte de 2026 hay dos grandes objetivos: ganar su primera clásica en Roubaix y lograr su quinta Grande Bucle. Si no lo consigue, no será por falta de motivación.

"Siempre hay margen para mejorar y ver hasta dónde puedo llegar. No me cuesta motivarme, más aún con un contrato largo hasta 2030 con UAE Emirates XRG y muchos años por delante. Cuando los resultados son buenos, la motivación llega sola. Es más difícil cuando no ganas mucho o nada", aclara.

El impulso de la victoria en el Tour de 2020

Fue uno de los grandes momentos de la historia del ciclismo. Con una cronoescalada por delante parecía que Primoz Roglic lo tenía hecho, pero Pogacar tenía otros planes... "¿Y si hubiera perdido el Tour 2020 en La Planche des Belles Filles? Quizá las cosas serían un poco diferentes. Podría haber habido menos presión después. Fue fantástico ganar entonces porque dio un impulso enorme a mi carrera. Sin aquella victoria, mi trayectoria no habría sido la misma", reflexiona.

Por último, aclara que detrás de su éxito hay mucho más trabajo del que se podría pensar viéndole ganar a veces con tanta superioridad. "Pienso en todo lo que pueda hacerme ganar. Gestiono mi energía. Controlo las diferencias. Anticipo lo que viene. No es un paseo", finaliza.