Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 3ª etapa: Pogacar sigue haciendo historia

El esloveno ya lidera la clasificación general, mientras que el español Juan Ayuso es quinto tras haber finalizado décimo en la tercera etapa

Pogacar ya está más cerca de seguir haciendo historia. Dos días le ha dejado a Vingegaard que se pusiera el maillot amarillo. El esloveno ha ganado la tercera etapa del Tour de Francia y se ha convertido en el nuevo líder de la general, aseguró que acceder al liderato "no era el plan" inicial de su equipo, pero que sintió la oportunidad y quiso hacerlo "por el equipo" un día después de la victoria de su compañero mexicano Isaac del Toro.

"He notado que tenía una potencia suplementaria en el último puerto y quise imitar a Isaac y recompensar al equipo. En el medio de la etapa hemos decidido ir a por la victoria de etapa. No era el plan inicial, pero estamos en el Tour y si tienes la oportunidad de ganar, no hay que dejarla escapar", aseguró el ciclista del UAE.

"Vestirse de amarillo es un sueño para cualquier ciclista de cualquier edad y de cualquier estatus. NO sé cuántas veces lo he llevado ya ni tampoco cuantos días lo voy a mantener, pero vestirlo de nuevo sigue siendo especial. Vamos a intentar saborear cada instante", dijo.

Del Toro se lo devuelve a Pogacar

Para ganar el Tour y cualquier certamen grande de ciclismo es necesario tirar de estrategia, no sólo vale tener un buen ciclista. Y el mexicano Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa del Tour de Francia, es uno de grandes baluartes del UAE en este sentido. De hecho, tras bajarse de su bicicleta aseguró que trabajó para "devolver el favor a Tadej" Pogacar, que no le disputó la victoria el día antes y acabó imponiéndose en la tercera.

"Quería devolverle el favor de ayer a Tadej, estoy contento de haberle dejado ganar. Estamos contentos con la forma en la que hemos empezado el Tour y esperamos que termine igual, vamos a trabajar para ello", señaló el corredor del UAE.

Del Toro aseguró estar "impresionado" por el apoyo del público mexicano que está recibiendo: "Es increíble recibir todo ese cariño, mucha gente está aquí para apoyarme, es formidable".

Ayuso: "El UAE es un equipo muy ambicioso"

Mientras tanto, el español Juan Ayuso (Lidl Trek), décimo en la etapa pirenaica y quinto en la general, admitió que le faltó "explosividad" para poder responder a los ataques finales de sus rivales en Les Angles.

"Ha sido un día durísimo, el más duro del Tour hasta el momento. El UAE ha ido a por la etapa y lo ha conseguido. He sentido que me falta explosividad, pero ahí seguimos en buena posición", comentó Ayuso en la meta pirenaica.

Ayuso reconoció la ambición y la fortaleza del equipo liderado por Tadej Pogacar, ganador de la etapa y nuevo maillot amarillo: "El UAE es un equipo muy ambicioso, salen a por todas, tiene corredores muy fuertes, y si pueden ganar, ganan, como haríamos cualquiera de nosotros".

Ante la etapa de este martes entre Carcasona y Foix, el ciclista de Jávea espera tomarse un respiro tras las jornadas explosivas disputadas en Cataluña y el duro final en Les Angles: "Para el martes espero una etapa más fácil que la de hoy, pero siempre hay que estar atentos a todo".

Así queda la clasificación general (Top 10) del Tour de Francia 2026 tras la 3ª etapa:

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 8:46'55"

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +00'00"

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'23"

4. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) +00'24"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00'27"

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +00'48"

7. Florian Lipowitz ((Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'53"

8. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +01'09"

9. Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) +01'11"

10. Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) +01'17"

Diferencias entre los favoritos

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 8:46'55''

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +00'00"

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'23"

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) +00'24"

Juan Ayuso (Lidl-Trek) +00'27"

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +00'48"

Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +00'53"

Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) +01'11"

Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +01'22"

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) +01'45"

Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) +03'24"