Tour de Francia 2026 | Etapa 5, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Lannemezan y Pau

Primera oportunidad para los velocistas en un Tour marcado por la montaña hasta el momento y con mucha emoción

El Movistar Team ha vivido este martes su primer día grande en el Tour de Francia 2026. No ha ganado, pero ha acabado con las dudas de los tres primeros días con un tercer puesto de Raúl García Pierna y un noveno de Pablo Castrillo que les han dado un buen puñado de puntos en una etapa dominada por el Lidl-Trek, que colocó arriba a dos de sus corredores, el danés Mads Pedersen y el estadounidense Quinn Simmons.

Era un día propicio para escapadas que, por descuido, podrían traer problemas a la larga y así, Pogacar ha perdido el liderato y se libra de defender el maillot amarillo. Pero tanto él como Vingegaard como el resto de favoritos tienen a 8 minutos al nuevo líder y a 7 y medio al norteamericano Sean Quinn.

Para recuperar terreno perdido tendrán que ser pacientes y esperar al Tourmalet del jueves, porque este miércoles llega una etapa llana que, seguramente, los sprinters no van a dejar pasar.

Perfil de la etapa 5 del Tour de Francia 2026

Después de vivir un inicio anómalo, sin opciones para los velocistas, su espera ha acabado. La 5.ª etapa del Tour de Francia 2026 es un recorrido llano de 158,3 km que conecta Lannemezan con Pau.

Aunque, técnicamente, el recorrido tiene un desnivel positivo de 1.600 metros, la realidad es que sólo tiene una dificultad montañosa y es de tercera categoría, por lo que no debería crear problema. La Cote de Baleix es dura, con un 8,8% de desnivel, pero sólo cuenta con un kilómetro de subida y luego faltarán 26 kilómetros para la línea de meta.

En otras condiciones tal vez se podría esperar alguna sorpresa en forma de fuga, pero con las pocas opciones que han tenido los sprinters, parece poco probable que sus equipos vayan a dejar pasar esta oportunidad de llegar en grupo y luchar por la victoria.

"Hay que remontarse a 2015 y a 1992, también tras un Grand Départ desde España, para encontrar un Tour de Francia sin esprint masivo hasta el quinto día de carrera. Se ha trazado un recorrido sin grandes dificultades que permitirá a los velocistas brillar con luz propia en la plaza de Verdun. Los equipos de los principales interesados, impacientes por darlo todo, harán sin duda lo necesario para controlar a los escapados del día", apuntaba en su comentario diario el director general de la carrera, Michael Prudhomme, con respecto a la etapa que espera este miércoles.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 8 de julio

- Salida: desde Lannemezan (Francia) a las 14:05 horas

- Llegada: en Pau (Francia), prevista alrededor de las 17:45.

Dónde ver por televisión y online la 5ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 5 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:45 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.