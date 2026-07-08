Tour de Francia 2026 | Etapa 6, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Pau y Gavarnie - Gèdre

Primera etapa de alta montaña en el Tour de Francia 2026, con las subidas al Col du Aspin y al Tourmalet incluidas

Los favoritos se tomaron con calma la primera etapa llana y, de hecho, dejaron ir a los ciclistas que se iban a jugar el sprint y llegaron 'tranquilamente' a catorce segundos para evitar problemas innecesarios antes de vérselas este jueves con el primer gran día de montaña en el Tour de Francia 2026.

Entre los candidatos al triunfo final pocos contaban con el neerlandés Olav Kooij, pero el ciclista del Decathlon sorprendió a todos y ganó por delante del alemán Max Kanter y del belga Tim Merlier, uno de los grandes candidatos.

Con el Col de Aspin y el Tourmalet esperando, en la etapa entre Pau y Gavarnie - Gèdre todo va a ser muy diferente y ahí ya tendrán mucho que decir los Pogacar, Vingegaard y compañía. Habrá que ver cómo responde Juan Ayuso o cómo se encuentra el líder del Movistar, Cian Uijtdebroeks, enfermo en los primeros días de la ronda gala.

Perfil de la etapa 6 del Tour de Francia 2026

Aunque la montaña ha estado muy presente en cuatro de las cinco etapas disputadas, ésta es la primera jornada montañosa propiamente dicha. Sobre todo porque se asciende una montaña mítica: el Tourmalet.

Es una etapa entre Pau y Gavarnie - Gèdre, de 186,2 kilómetros de recorrido y más de 4.100 metros de desnivel positivo. Se pasará por tres puertos, uno de ellos de 1ª categoría (el también mítico Col de Aspin, 12 km al 6,5%) antes de subir al temido Tourmalet (17,1 al 7,3%), cuya cima está a 30 kilómetros de la meta. Y, en ella, aún hay que subir a Gavarnie - Gèdre, un puerto de 2ª categoría muy largo, de 18,3 km, aunque con una pendiente mas suave (3,7%).

Los dos grandes puertos serán selectivos y decidirán qué corredores se juegan la victoria de etapa en la última subida. Es un día que puede dar el Tour, pese a lo temprano que llega. Pero, sobre todo, que lo puede quitar.

"La etapa más selectiva de la escala pirenaica combina lo clásico con lo inédito. Es muy probable que los grandes favoritos del Tour se midan en una apasionante batalla en la ascensión al Col de Aspin y luego al Col del Tourmalet, siempre y cuando decidan jugar sus cartas antes de los últimos cuarenta kilómetros de la etapa. De lo contrario, la batalla se decidirá entre los mejores escaladores de la fuga en el impresionante marco del circo de Gavarnie, al que se accede tras una subida larga pero rápida: 18,7 km con un desnivel medio del 4 %", narra el director general, Christian Prudhomme, en la web del Tour.

Horario Tour de Francia 2026, etapa del 9 de julio

- Salida: desde Pau (Francia) a las 12:25 horas

- Llegada: en Gavarnie - Gèdre (Francia), prevista alrededor de las 17:29.

Dónde ver por televisión y online la 6ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 6 del Tour de Francia 2026 a partir de las 12:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.