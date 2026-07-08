Mikel Landa, a punto de volver a casa

El ciclista del Soudal-Quick Step lleva dos años de decepciones, con lesiones que le han dejado en este 2026 sin Giro y Tour

Mikel Landa lleva dos años para el olvido. Tras una primera temporada en el Soudal-Quick Step en la que dejó grandes sensaciones y se ganó la renovación, su calvario empezó en el pasado Giro de Italia 2025. Allí, donde partía entre los favoritos, se cayó en la primera etapa y se fracturó una vértebra. Tardó varios meses en recuperarse y aunque llegó para La vuelta, no estaba al nivel como para pelear por algo más que una etapa.

Este año, la situación fue peor. Se lesionó tras una caída en la Itzulia, antes del Giro, donde volvía a ir como líder, y cuando regresó en el Tour de Suiza, se demostró a sí mismo y a su equipo que no estaba en condiciones de ir al Tour. "Estoy muy decepcionado porque no estaré allí después de haberme perdido ya el Giro de Italia. Ha sido un año difícil hasta ahora, y después de tener problemas en el Tour de Suiza, me di cuenta de que no tiene sentido intentar ir al Tour", destacó el mismo Landa, que ahora apunta a La Vuelta para tratar de correr una grande esta temporada.

Hace dos años tenía dudas de si 2025 sería su última temporada. Tras renovar se aseguró seguir hasta 2026. Sin embargo, tras estas decepciones, sus opciones de seguir en el Soudal Quick-Step son pocas y había dudas de si seguiría algún año más compitiendo, ya con 37 años.

Landa, cerca de seguir en activo

Todo hace indicar que sí lo hará, aunque no sería con un equipo World Tour. Según publica el diario Deia, el ciclista alavés está ultimando su regreso a casa, al equipo en el que dio el salto al profesionalismo y que aún sigue sacando perlas del ciclismo vasco: el Euskaltel Euskadi.

Según este medio, el acuerdo está muy avanzado entre las partes para que el ciclista de Murgia vuelva a lucir los colores naranjas del conjunto vasco. Allí despuntó entre 2011 y 2013 antes de dar el salto al Astana Pro Team y al Sky Team, donde explotó.

Con el Euskaltel, Landa logró sus primeras victorias como profesional, en una etapa de la Vuelta a Burgos 2011; y también fue el primer equipo con el que participó en una grande, la Vuelta a España de ese mismo año. Sería su regreso catorce años después, con el equipo reflotado tras un periodo desaparecido y con nuevos valores en sus filas, a los que enseñaría desde su experiencia.

Sólo quedarían pendientes los últimos detalles para que se cierre la operación. De lograrlo, Mike Landa sería el referente en el que se apoyaría el Euskaltel para tratar de dar un gran salto. Con su ránking actual, permitiría a su equipo pedir invitaciones para las grandes vueltas, aparte del atractivo que tendría Landa en las carreras en las que pudiera participar. Una gran noticia para el ciclismo español, vasco y, por el hecho de que va a seguir activo, para el ciclismo en general.