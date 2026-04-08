Mikel Landa, obligado a retirarse de la Itzulia 2026

La dura caída sufrida por el ciclista alavés en la segunda etapa de la ronda vasca le pasa factura y decide abandonar pese a no sufrir fracturas

La suerte sigue sin acompañar a Mikel Landa, como ha ocurrido en gran parte de su carrera, y se ha quedado una vez más con las ganas de brillar en su tierra, en una Itzulia que pasa factura y que en este caso se ha cebado en el ciclista alavés.

El líder del Soudal Quick-Step se cayó a 9 kilómetros de la meta situada en Cuevas de Mendukilo, en la segunda etapa de la Itzulia 2026, y en las imágenes ya mostraba que estaba dolorido. Pese a ello, se pudo subir a la bici y entrar muy rezagado en la línea de meta, a 13 minutos del ganador, Paul Seixas.

Se intuía que no podría seguir y pese a las buenas noticias que ha dado su formación ciclista, ha tomado la decisión de no seguir en carrera, por lo que ve frenada su preparación para el ya cercano Giro de Italia.

Las pruebas radiológicas que se le hicieron tras la caída han confirmado que sólo sufre golpes y no fracturas, por lo que, al menos, podrá seguir preparando la cita italiana fuera de la vuelta al País Vasco.

El Soudal decide que Mikel Landa no siga

"Tras un incidente ocurrido el martes en la segunda etapa de la Itzulia País Vasco, Mikel Landa fue trasladado al hospital para ser examinado", publica el equipo Soudal en un comunicado, donde confirma la decisión de no seguir en carrera.

"Los resultados no mostraron fracturas ni daños permanentes y Mikel pudo descansar plácidamente. Sin embargo, se ha decidido que lo mejor es que se retire de la carrera para que su cuerpo se recupere por completo", confirma la formación belga.

La Itzulia era la última prueba que Landa tenía en el calendario antes de afrontar el Giro, por lo que desde ya se centrará en preparar la cita italiana, de la que tuvo que retirarse el pasado año tras otra durísima caída en la primera etapa, celebrada en Albania.

A diferencia de entonces, esta vez, Landa llegará al Giro con peores sensaciones y sin tantas expectativas. "El año pasado fue difícil. Iba todo bien hasta el Giro. Llegué con la forma idónea y estaba preparado para hacer buena general, pero la caída hizo saltar todo por los aires. Afortunadamente, pude volver en agosto y acabé peleando por una etapa de La Vuelta, me quedé muy cerca... Feliz de haber acabado el año sobre la bici, porque me dio mucha confianza", afirmó Landa en el arranque del año. Esta vez no tendrá tanta presión y tal vez eso le pueda beneficiar.