La mala suerte se ceba con Juan Ayuso

El joven ciclista español no levanta cabeza desde la París-Niza y ahora se ve obligado a abandonar también la Itzulia, poniendo en riesgo su preparación para el Tour de Francia

Lo que apuntaba a ser un gran año se está torciendo de manera peligrosa para Juan Ayuso. El español, quien está en su primera temporada con el equipo Lidl-Trek, abrió fuego triunfando en la Vuelta al Algarve; sin embargo, desde entonces no ha hecho otra cosa que acumular caídas y sinsabores; tanto es así que su participación en la Itzulia 2026 ha concluido de manera abrupta al dar otra vez con los huesos en el suelo.

Así es. El ciclista alicantino ha abandonado durante el transcurso de la cuarta etapa después de que Radio Vuelta anunciase que había sufrido una caída; sin embargo, en la estructura estadounidense de la que forma parte afirman que su adiós se debe a problemas estomacales. Sea como fuere, la realidad es que se están acumulando los contratiempos hasta el punto de poner en duda su preparación para el gran objetivo del curso, el Tour de Francia.

Un Juan Ayuso lejos de su mejor estado de forma

Si bien Ayuso no es un ciclista de esconderse, no es menos verdad que la carretera pone a cada uno en su sitio. Por ello, preocupa ver que en la Vuelta al País Vasco no haya tenido piernas en momento alguno. ¿Pruebas? La contrarreloj de la primera etapa en la que perdió 1:16 minutos con el líder de la carrera, el francés Paul Seixas.

Aunque no sea nada definitivo, estamos habituados a ver que en la élite del gran pelotón pequeños contratiempos pueden dar al traste con temporadas enteras. Obviamente la participación de Ayuso en la Grande Boucle no corre peligro, pero entre los mejores el margen es mínimo; es decir, estás a tope o lo tienes más que difícil.

Un año importantísimo para Juan Ayuso

Tras su tortuosa salida del equipo UAE, Ayuso puso rumbo a Lidl-Trek como líder indiscutible de la formación. La apuesta de los estadounidenses –con muchos millones de dólares por medio– es la que se hace con un corredor del que esperas rendimiento inmediato y constante.

Si bien estas últimas semanas no cumplen las expectativas, no debe pasar de anécdota dentro del recorrido del alicantino en su nuevo equipo, el cual le firmó un contrato hasta 2030 (incluido), por lo que debe preocuparles más tenerle en forma a medio-largo plazo que lo que ocurra en un par de carreras concretas.