Laurence gana, el Movistar se lleva otro alegrón y adiós a Del Toro a la Itzulia

El francés del Ineos supera a Igor Arrieta y le deja sin victoria ante los suyos en la tercera etapa de la Itzulia 2026; Isaac del Toro sufre una dura caída y se retira de la carrera

La caída y posterior retirada de Isaac del Toro fue lo más interesante de una tercera etapa de la Itzulia 2026 que vio cómo la escapada del día, pese a estar a una distancia asumible, acababa triunfando, cómo un navarro rozaba la victoria y el Movistar Team sacaba petróleo con la tercera plaza del eritreo Natnael Tesfazion.

El francés Paul Seixas no sufrió para mantener el liderato y, de hecho, comandó el pelotón de favoritos, que llegó poco más de un minuto después de que Axel Laurance (Ineos) se hiciera con la victoria por delante de Igor Arrieta (UAE Team Emirates).

Siempre bien protegido por el Decathlon, Seixas vio cómo decía adiós uno de sus máximos rivales. Isaac del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros 5 corredores a mitad de etapa, y tras levantarse del suelo, fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho. Y, sobre la marcha, decidió retirarle.

Fue el primer palo para el UAE, que perdía a su líder; y, luego, lo haría con la etapa, con un Arrieta que no pudo darse un baño de gloria ante los suyos en Basauri.

Aunque siguió en carrera, Juan Ayuso demostró que no estaba para esta carrera y rodó siempre a cola, descolgado y muy lejos del pelotón. También mostró que la 'pájara' de la jornada anterior no era flor de un día. Este jueves la cuarta etapa es de 167,2 km con salida y llegada en Galdakao.

Clasificación de la etapa 3 de la Itzulia 2026

1. Laurance, Axel (INEOS Grenadiers) 03:38:33

2. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 02

3. Tesfazion, Natnael (Movistar Team) + 14

4. Van Wilder, Ilan (Soudal Quick-Step) + 14

5. Johannessen, Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 18

6. Shaw, James (EF Education-EasyPost) + 21

7. Braz, Afonso Clément (Groupama-FDJ United) + 24

8. Fortunato, Lorenzo (XDS Astana Team) + 24

9. Martin-Guyonnet, Guillaume (Groupama-FDJ United) + 24

10. Thompson, Reuben (Lotto-Intermarché) + 34

11. Van Der Lee, Jardi (EF Education-EasyPost) + 49

12. Seixas, Paul (Decathlon CMA CGM Team) + 01:04

Clasificación general de la Itzulia 2026 tras la etapa 3

1. Seixas, Paul (Decathlon CMA CGM Team) 08:08:24

2. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:59

3. Lipowitz, Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:08

4. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 02:14

5. Tulett, Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 02:27

6. Baudin, Alex (EF Education-EasyPost) + 02:31

7. Izagirre, Ion (Cofidis) + 02:36

8. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 02:48

9. Uijtdebroeks, Cian (Movistar Team) + 03:01

10. Champoussin, Clément (XDS Astana Team) + 03:02

11. Romo, Javi (Movistar Team) + 03:32

12. Van Wilder, Ilan (Soudal Quick-Step) + 03:39

13. Bilbao, Pello (Bahrain Victorious) + 03:42

14. Riccitello, Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 03:47

15. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 03:50