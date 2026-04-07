Seixas reina, Juan Ayuso se hunde, Movistar se ilusiona y durísimo palo para Mikel Landa

El ciclista francés destroza a sus rivales en la subida a San Miguel de Aralar y deja muy atrás a los dos favoritos, Ayuso y Del Toro

El francés Paul Seixas ha demostrado que todo lo que promete no es casualidad. Si ya barrió en la contrarreloj inicial de la Itzulia 2026, en la primera etapa de montaña ganó a lo Pogacar. Atacó de lejos y dejó atrás a todos los favoritos, en especial a Isaac del Toro y a Juan Ayuso, que apuntaban como candidatos a la vuelta al País Vasco y que ahora ven muy lejos al ciclista francés.

El español del Lidl-Treck no pudo aguantar el ritmo impuesto por Paul Seixas en la subida a la cima de San Miguel de Aralar, situada a 27 de meta. Ahí, Ayuso se quedó clavado. Aunque perder tanto tiempo, Del Toro tampoco pudo resistir el ritmo y ni siquiera pudo mantenerse en el grupo perseguidor, donde estaban Lipowitz y Roglic, y también perdió casi dos minutos con respecto al líder de la Itzulia.

El Movistar Team respira

La esperanza llegó a un alicaído Movistar Team que logró meter en el septeto perseguidor del francés a su gran referente, Cian Uijtdebroeks, y sumar unos puntos valiosísimos para la clasificación UCI. Aparte de colocar a Javi Romo y a Juanpe López en el Top-20 de la general, lo que les empuja a estar en la pelea en los días siguientes.

la peor noticia fue para Mikel Landa. El ciclista vasco sufrió un durísimo varapalo en casa, con una caída a 9 kilómetros de meta de la que salió muy dañado, pese a que logró entrar en meta. Otro percance que le llega al ciclista alavés, siempre tocado por la mala suerte en los momentos importantes.

Seixas no tuvo rival tras su demarraje y llegó a la meta de Astitz (Cuevas de Mendukilo) con un minuto y 25 segundos de ventaja sobre sus siete perseguidores, por lo que ya saca casi do minutos (1:59) al segundo en la general, el esloveno Primoz Roglic. Del Toro es octavo a 2:44 del liderato y Juan Ayuso, decimosexto, con 3:55 minutos perdidos con respecto a Seixas

Este miércoles se disputa la tercera etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en la localidad vizcaína de Basauri y un recorrido de 152,8 km.

Clasificación de la Etapa 2 de la Itzulia 2026

1. Seixas, Paul (Decathlon CMA CGM Team) 04:11:48

2. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 01:25

3. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:25

4. Uijtdebroeks, Cian (Movistar Team) + 01:25

5. Tulett, Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 01:25

6. Baudin, Alex (EF Education-EasyPost) + 01:25

7. Izagirre, Ion (Cofidis) + 01:25

8. Lipowitz, Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:25

9. Champoussin, Clément (XDS Astana Team) + 01:31

10. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 01:43

11. Del Toro, Isaac (UAE Team Emirates-XRG) + 01:43

Clasificación general de la Itzulia 2026 tras la etapa 2

1. Seixas, Paul (Decathlon CMA CGM Team) 04:28:47

2. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:59

3. Lipowitz, Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 02:08

4. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 02:14

5. Tulett, Ben (Team Visma | Lease a Bike) + 02:27

6. Baudin, Alex (EF Education-EasyPost) + 02:31

7. Izagirre, Ion (Cofidis) + 02:36

8. Del Toro, Isaac (UAE Team Emirates-XRG) + 02:44

9. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 02:48

10. Uijtdebroeks, Cian (Movistar Team) + 03:01

11. Champoussin, Clément (XDS Astana Team) + 03:02

12. Romo, Javi (Movistar Team) + 03:32

13. Bilbao, Pello (Bahrain Victorious) + 03:37

14. Riccitello, Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 03:42

15. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 03:45

16. Ayuso, Juan (Lidl-Trek) + 03:55