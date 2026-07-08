La primera sprint en el Tour acaba con un final inesperado y un debutante triunfando

En su primera participación en la ronda gala, el neerlandés Olav Kooji suma su cuarto triunfo en una gran vuelta al sorprender a los grandes favoritos en la quinta etapa

El neerlandés Olav Kooij sorprendió a los grandes favoritos con una victoria en el primer 'sprint' del Tour de Francia, por delante del alemán Max Kanter y del belga Tim Merlier, en una etapa llana con meta en Pau en la que no hubo grandes cambios en la general, que sigue liderada por el noruego Torstein Traeen.

En su primera participación en la ronda gala, el ciclista de Decathlon de 25 años consiguió su cuarto triunfo en una gran vuelta, tras los tres que tenía ya en el Giro de Italia.

Ha sido en la quinta etapa, disputada entre Lannemezan y Pau sobre 158,3 km, tras los que superó a todos en una jornada en la que mantuvo el maillot amarillo el noruego Torstein Traeen (Uno X).

Kooij (Numansdrop, 25 años), exgregario de Jonas Vingegaard en el Visma, hizo bingo en su estreno en el Tour Francia. Considerado como una de las joyas del ciclismo neerlandés, fue capaz de superar con autoridad a los mayores especialistas, como Max Kanter, Tim Merlier, Philipsen, Girmay y Pedersen, quienes le siguieron en la clasificación.

Un final caótico, marcado por un par de caídas que atrapó a varios corredores y dejó cortado a otros que no pudieron hacer su función de lanzamiento. Entre ellos cayó el líder y Seixas perdió comba, aunque al final entró con los favoritos en una jornada de transición que se cerró en 3h.29.07, a una media de 45,4 km/hora.

"Quería venir para esto, y ya de entrada me quito la presión. Voy a seguir peleando porque quedan muchas oportunidades", dijo Kooij, quien tuvo un preocupante comienzo de temporada por un virus que lo trajo por la calle de la amargura. Se fue del Visma hacia el Decathlon para ganar en el Tour. Y a la primera, felicidad completa para un joven esprinter que ha firmado 4 etapas en el Giro.

Los favoritos firman tablas pensando en el Tourmalet

Entre los favoritos, sin novedad. Día para sobrevivir bajo el sol, para pasar una página del calendario, al menos hasta este jueves con el Tourmalet, donde se espera que los grandes muevan ficha. El noruego Torstein Traeen sigue soñando de amarillo, le sigue Sean Quinn a 28 segundos y Mathias Vacek a 3.50.

En la parte noble Pogacar y Vingegaard siguen empatados, Evenepoel es séptimo a 24 del esloveno y del danés, Del Toro a 25, Ayuso a 27 y Seixas a 49.

Llega la 'etapa del Tourmalet'

La alta montaña se presenta este jueves en Pirineos con la sexta etapa entre Pau y Gavarnie-Gèdre, de 186.2 km, la 'etapa del Tourmalet', con el segundo final en alto del Tour en una subida de 18,7 km al 3,7 por ciento. Hasta la mitad del recorrido dos aperitivos, la Cota de Loucrup (4a) y la de Mauvezin (3a).

Pasado el ecuador del trayecto pirenaico llegarán las dificultades más serias, el Col D'Aspin (1a, 12 km al 6,5) y el mítico Tourmalet, "la madre de todos los puertos", de categoría especial, de 17,1 km al 7,3, con la cima a 2.115 metros de altitud. Pasado el coloso por excelencia del Tour, la jornada se decidirá en el ascenso a Gavarnie Gèdre.