La participación de Primoz Roglic en La Vuelta, en peligro

El veterano ciclista esloveno encaraba la temporada con la ronda española subrayada en rojo, ya que deseaba convertirse en el primero que la conquistaba en cinco ocasiones. Por ahora, con cuatro, está empatado con Roberto Heras

Las cosas no siempre salen como las organizas, y si no que le pregunten a Primoz Roglic. El ciclista esloveno de 36 años había organizado todo su calendario con el deseo de llegar a La Vuelta a España en el mejor estado de forma posible, ya que quiere ser el primero en conquistarla en cinco ocasiones; sin embargo, un grave contratiempo deja ahora su participación en el aire a menos de un mes de la salida en Mónaco.

La Vuelta peligra para Primoz Roglic

Esa es la noticia. Pese a tener un calendario de carreras muy reducido, el cual justificaba con el deseo de pasar más tiempo con su familia, en momento alguno Roglic se planteó renunciar a estar de la partida en la mítica carrera española de tres semanas, algo que podría terminar ocurriendo por culpa de factores externos.

Con otros jefes de fila en el equipo Red Bull Bora como son Remco Evenepoel o Florian Lipowitz, el campeón olímpico contra el crono no se planteó en caso alguno estar en el Giro de Italia o en el Tour de Francia, apostándolo casi todo a un tercio final de temporada donde además de en La Vuelta pensaba participar en la clásica de San Sebastián y en la vuelta a Burgos. Pues bien, a esas dos últimas pruebas ya ha renunciado.

Según ha explicado el veterano corredor a través de una publicación en redes sociales, recientemente fue golpeado por un coche durante un entrenamiento, percance que a menos de un mes para el inicio de La Vuelta dejan su participación en la misma entre interrogaciones. Así explica él mismo lo ocurrido: "Me atropelló un coche hace unos días... Lamentablemente, no podré participar en San Sebastián ni en Burgos... No es lo ideal, pero así es la vida".

Dispuesto a apretar en busca de su quinta corona

Pese a que el contratiempo es serio –en la foto compartida se ve que el daño en su pierna es importante–, Roglic no pierde la esperanza en poder recuperarse y estar en la línea de salida, la cual estará situada en este edición en Mónaco. Aunque claro, es imposible no dar por hecho que llegaría bastante mermado.

"Ahora vamos a trabajar con todo para estar listos para La Vuelta. ¡Trabajaremos duro y esperamos que las cosas mejoren!". Así cierra su mensaje a los aficionados, quienes también están a la espera de saber si finalmente la carrera contará con Tadej Pogacar, flamante ganador del Tour de Francia por quinta vez.

Sin haber estado en el Giro ni en el Tour, tenemos que la última experiencia del esloveno en una Gran Vuelta fue el Tour de Francia de 2025, el cual concluyó en la octava plaza, misma posición en la que ha cerrado la Vuelta a Suiza de este curso. Esperamos que se recupere, ya que era uno de los grandes atractivos de la ronda española.