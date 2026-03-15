Primoz Roglic se tomará un descanso

El ganador de Vuelta y Giro señala que encara la temporada con calma y que tiene planificado parar casi cuatro meses para pasar tiempo con la familia

La carrera de Primoz Roglic se está extinguiendo. A sus 36 años y sabedor de que su mejor momento ha pasado, en este 2026 el esloveno se marca retos concretos, pero no tiene pensado en caso alguno pasar todo el tiempo subido en la bicicleta. Ya sin opciones de competir por el ansiado Tour de Francia, y estando más que satisfecho con su recorrido en el gran pelotón, el cuatro veces ganador de la Vuelta a España anuncia que se tomará un descanso a mitad de temporada.

Tal cual suena. En declaraciones para la radiotelevisión pública eslovena (VAL 202, de RTV Slo), el corredor del equipo Red Bull Bora explica que no es sencillo para los de su generación aguantar el empuje de los jóvenes, habituados a vivir el día a día trabajando para mejorar. Quizás por ello, porque entiende que su vida ya debe ser otra, habla de la importancia de estar con la familia.

"No voy a correr una sola carrera entre el Tour de Romandía y La Vuelta, donde aspiraré a la general. Quiero estar un poco en casa, hace mucho que no estoy allí. Me gustaría pasar tiempo con mi familia", sentencia sin titubeos.

Siguiendo las indicaciones del propio Roglic, tenemos que no competirá desde el 3 de mayo, fecha en la que finaliza la prueba helvética, hasta el 22 de agosto, día en el que la Vuelta a España comenzará en Mónaco. Si se cumple este calendario hablamos de que Roglic se plantará en las carreteras españolas con solo 19 días de competición.

La Itzulia, en el camino de Primoz Roglic

Roglic, quien justo ahora cierra su participación en una Tirreno-Adriático en la que si no hay alguna sorpresa concluirá quinto, tiene por delante la disputa de la Vuelta al País Vasco (Itzulia) y la mencionada cita en Romandía.

Lo cierto es que la participación en la mencionada Itzulia apunta a ser espectacular. Más allá de Roglic se espera que estén en carrera Isaac del Toro, Juan Ayuso y Paul Seixas. Exacto, la competencia por la general apunta a ser espectacular.