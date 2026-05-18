Aaron Rai deja a Jon Rahm con la miel en los labios en el PGA Championship

El 'León de Barrika' estuvo muy cerca de la cabeza en la jornada de domingo, pero no pudo con el inglés de 31 años, quien recupera el trono para su país tras una larga espera de más de un siglo

El golfista inglés Aaron Rai ha conquistado el PGA Championship, el primer 'grande' de su palmarés, tras firmar una brillante última ronda de 65 golpes que le dejó con un acumulado de nueve bajo par, condenando además a la segunda plaza a un Jon Rahm que se quedó a tres golpes tras rozar el liderado en varios momentos de la última vuelta. En todo caso, es el mejor resultado del español en el Campeonato de la PGA, el único 'major' que todavía no ha ganado ningún español.

El triunfo de Rai supuso una auténtica sorpresa. El inglés, de 31 años, nunca se había acercado siquiera a la pelea por un 'major': su mejor resultado hasta ahora era un discreto puesto 19, precisamente en el Campeonato de la PGA de 2025. En esta edición, jugada en el Aronimink Golf Club, a las afueras de Filadelfia (Estados Unidos), Rai fue de menos a más, con tarjetas de 70, 69, 67 y 65 golpes de jueves a domingo.

El eagle del 'nueve', momento decisivo

Lo cierto es que Rai tuvo una jornada de domingo de sensaciones completamente opuestas. No empezó del todo bien, con tres bogeys en los primeros ocho hoyos que le tenían sobre el par pese a dos birdies, pero un fantástico eagle en el noveno hoyo abrió la segunda mitad del recorrido sin errores, con otros cuatro birdies.

En total, un eagle, seis birdies y tres bogeys para Rai, el primer inglés en conquistar el Campeonato de la PGA desde que lo lograse Jim Barnes en 1919. "Es algo muy surrealista. Como decías, ha sido una temporada un poco frustrante, así que estar aquí supera, sin duda, todo lo que podía imaginar", dijo Rai en declaraciones a CBS una vez terminada su ronda, antes de subrayar que no puede estar más contento.

"He tenido una buena consistencia en las últimas semanas en los entrenamientos… He disfrutado mucho del campo esta semana y he conseguido mantener la solidez de las rondas a medida que avanzaban los días. Es algo fenomenal estar aquí", sentencia.

Jon Rahm se queda corto

El vasco cerró la ronda con seis bajo par, en una segunda posición compartida con el estadounidense Alex Smalley, su mejor participación en un Campeonato de la PGA superando la cuarta plaza de 2018, en su debut. Rahm entregó tarjetas de 69, 70, 67 y 68 golpes, disputando un gran fin de semana en el que se quedó a las puertas del título, pero en el que no pudo aguantar el ritmo de Aaron Rai.

El norirlandés Rory McIlroy, reciente ganador del Masters, terminó con un acumulado de -4, a cinco golpes de Rai, mientras que el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, cerró a siete golpes del inglés. El catalán David Puig y el chileno Joaquín Niemann, compañeros en el LIV Golf, cerraron su participación en Aronimink con un golpe bajo par, empatados en la posición 18 de la tabla, mientras que el venezolano Jhonattan Vegas terminó con un +2.