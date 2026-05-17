Jon Rahm reacciona a tiempo y deja a tiro su primer PGA Championship

El 'León de Barrika' firma una excelente tarjeta de 67 golpes para quedar a solo dos del líder, Alex Smalley, cuando resta solo la jornada de domingo para coronar al ganador del segundo Major del año

Sin altibajos y con una firmeza envidiable. Así está compitiendo Jon Rahm el PGA Championship de 2026, segundo Major de la temporada en el que tras una vuelta de 67 golpes está a solo dos del líder del torneo, el estadounidense Alex Smalley.

En el siempre complicado campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Filadelfia (Estados Unidos), Smalley supo jugar con la presión de verse en lo más alto para cerrar el sábado con 68 golpes, colocándose así con seis bajo par en el global y desbancando a un Rahm que cerró antes su tarjeta y que llegó a ser colíder.

Lo cierto es que Smalley superó una jornada en la que se movió sobre el verde sin pisar los grises; tanto es así que acabó con siete birdies por cinco bogeys. Tras él aparecen tanto el de Barrika como otros cuatro golfistas: el sueco Ludvig Aberg, el alemán Matti Schmid, el canadiense Nick Taylor y el británico Aaron Rai, todos con -4.

Rahm, que puede entregar al golf español el primer 'Grand Slam' en el circuito PGA, había comenzado el torneo con una ronda de 69 golpes, uno bajo par, y otra de 70, par. Es cierto que cometió dos errores en la tercera ronda, pero reaccionó a tiempo para sumar hasta cinco birdies en el primer hoyo, el quinto, el noveno, el decimoquinto y el decimosexto. Pudo ser mejor, ya que en decimoctavo erró dos putts para pasar del birdie al bogey.

Rory McIlroy se agarra al campo

Quien tampoco se rinde es el norirlandés Rory McIlroy, reciente campeón del Masters de Augusta, que sigue en crecimiento tras comenzar su torneo con un cuatro sobre par. En la jornada de sábado entregó una tarjeta de 66 impactos, cuatro bajo par, fruto de seis birdies por dos bogeys.

Junto al norirlandés, quien tiene un acumulado de tres bajo par, aparecen empatados Xander Schauffele, Patrick Reed y Maverick McNealy, que era colíder el viernes y que no pudo mantener esa excelente línea.

Scottie Scheffler y sus problemas con el 'putt'

Pese a su buen hacer a la hora de encontrar calles al inicio de los hoyos, el defensor del título, Scottie Scheffler, tuvo muchos problemas a la hora de definir desde dentro de green. Eso le llevó a terminar con 71 golpes, uno sobre par, con dos birdies por tres bogeys, el último de estos en el decimoctavo hoyo. Tiene un acumulado de -1 que le obligará a remontar el domingo si quiere mantener el cetro de campeón.

Justo a la altura de Scheffler ha caído el español David Puig, que este sábado entregó una tarjeta de 71 impactos, uno sobre par. Tuvo seis bogeys, pero también sumó tres birdies y un eagle. Puig había sido protagonista el viernes cuando logró un -3.