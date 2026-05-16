Los Hispanos no hacen amigos con Israel

El equipo de Jordi Ribera estará en el Mundial después de superar por segunda vez en 48 horas al equipo israelí

Los Hispanos estarán en el Mundial de Alemania 2027. La selección española de balonmano masculino certificó, no sin mucho trabajo, su clasificación para la cita mundialista del próximo año después de derrotar, por segunda vez en 48 horas, a Israel en Buenos Aires.

Los pupilos de Jordi Ribera vencieron a los israelíes, que entrena el español David Pisonero, por 29-36, pero el marcador es engañoso, ya que a falta de 17 minutos para el final el electrónico señalaba un empate a 25.

La entrada, en ese instante, de Sergey Hernández, cambió el partido. El capitán, Gonzalo Pérez de Vargas, había entrado en una dinámica negativa en el arranque de la segunda mitad e Israel estaba encontrando puerta con mucha facilidad. Sólo el acierto hispano en ataque, especialmente de Marcos Fis, lograba mantener la renta mínima favorable a los intereses españoles.

Sergey Hernández fue providencial

Con Hernández fue otra historia. Como el jueves, el meta del Magdeburgo empezó a acumular intervenciones y permitió que España pusiera una renta de cuatro goles en pocos segundos que decidió el encuentro. Pese a que Israel nunca se rindió, ya que para ellos un buen resultado ya les valía, aunque no lograran la clasificación, los Hispanos no levantaron esta vez el pie del acelerador y aprovecharon su mayor fondo de armario y la mejor condición física con la que habían llegado al final del encuentro para escaparse por los siete goles que al final señalaron el marcador.

Estos esos últimos dos o tres minutos, la renta hispana nunca había pasado de los cuatro tantos y, por momentos, Israel estuvo por delante con una ventaja máxima inicial de dos goles.

La clasificación mundialista, con los cinco goles que traía España del partido del jueves, nunca peligró y eso permitió que los de Jordi Ribera jugaran con mucha tranquilidad en los malos momentos y que, en los buenos, acabaran resolviendo el encuentro.

Nizri y Lumbroso muestran el gran nivel de Israel

Nadav Nizri y Lumbroso, ambos con siete tantos, junto a Dayan (6) y a los dos metas que empleó Pisonero demostraron que el nivel actual de Israel le da para competir con selecciones algo menos potentes que la española. La falta de rotación, no obstante, se notó al final, que fue cuando España resolvió el encuentro. Snir Natsia (3), Daniel Mosindi (4), Ram Turkenitz (1) y Bodenheimer (1) completaron la tabla de anotación israelí.

Por España anotaron: Dani Fernández (6), Abel Serdio (5), Marcos Fis (4), Kauldi Odriozola (4), Agustín Casado (3), Ian Tarrafeta (3), Aleix Gómez (3), Jan Gurri (2), Ian Barrufet (2), Antonio Serradilla (1), Mario Nevado (1) y Artur Parera (1).