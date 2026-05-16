Jon Rahm tropieza dos veces en la misma piedra y pierde terreno en el PGA Championship

El de Barrika, quien pelea pelea por completar el 'Grand Slam' para el golf español, no tuvo su mejor actuación al irse a los 70 golpes, pero se mantiene con opciones de hacerse con el segundo Major de la temporada

Esta edición del PGA Championship no pinta nada mal para los intereses españoles. Si bien la sensación es que pudo ser mejor, la realidad es que tanto David Puig y Jon Rahm llegan al fin de semana con serias opciones de pelear por el título, y eso que el de Barrika tropezó dos veces con la misma piedra.

Rahm, que el primer día dio muy buenas sensaciones tanto con los hierros como con el putt, cerró esta segunda vuelta al campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), con un total de 70 golpes. Pudo haber acabado mejor y por momentos parecía que sería así, pero todo se complicó cuando erró tanto en el hoyo 13 como el 15 con sendos bogeys. Así, pese a arrancar con dos birdies, se terminó quedando con -1 en el global; es decir, a tres golpes de los líderes, Maverick McNealy y Alex Smalley, quienes tienen en estos momentos -4.

Mejor le fueron las cosas a David Puig. Tras un primer día muy irregular, el catalán destapó el tarro de las esencias para firmar cuatro birdies por un solo bogey, actuación que le deja en el global con -2 y, por tanto, a tan solo dos golpes de quienes lideran el torneo.

McNealy, el sorprendente líder

La historia del día fue McNealy ,que tras el -1 del jueves, día inaugural, entregó una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, para asaltar el liderato del torneo. Es la primera vez que el estadounidense lidera un 'grande' en sus catorce participaciones en torneos de esta categoría. "Es un territorio desconocido para mí", admite.

McNealy llega ahora como colíder al sábado, ya que está empatado con un Smalley que sumó este viernes cuatro birdies por tres bogeys. Detrás de la dupla de líderes está un grupo de seis golfistas, entre ellos Hideki Matsuyama y un Christopher Gotterup que firmó una ronda de 65 impactos, cinco bajo par.

McIlroy reacciona y DeChambeu se hunde

Lució su carácter Rory McIlroy, reciente campeón del Masters de Augusta, que reaccionó tras la ronda de 74 golpes del jueves, en la que tuvo hasta seis bogeys. Se relanzó con una vuelta de 67 golpes, tres bajo par, sin error alguno. Ahora tiene un acumulado de uno sobre par, suficiente para darse una oportunidad este fin de semana.

Quien ya ha hecho las maletas es Bryson DeChambeau. Lejos de ofrecer su mejor golf, cerró su actuación con un total de +7 que no le permitió pasar el corte. Mejor le fueron las cosas a Scottie Scheffler, defensor del título, que suma un total de -2 después del uno sobre par de este viernes.

En cuanto al resto de participantes, se alejó de los líderes el chileno Joaquín Niemann, que tras su uno bajo par del jueves, no pasó de una tarjeta de 73 golpes, tres sobre par, con tres bogeys. Entre los grandes en apuros en este Campeonato de la PGA figura el británico Justin Rose, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2013 y oro olímpico en 2016, que tiene un total de tres sobre par.