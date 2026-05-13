Jon Rahm, convencido de poder acabar con la maldición

El golfista español se plantea luchar por un PGS Championship 2026, que arranca este jueves y que nunca ha ganado un golfista español

No vivió el mejor Masters de Augusta hace unas semanas, pero Jon Rahm llega esperanzado al Major más deseado por el golf español. El PGA Championship que arranca este jueves en el Aronimink Golf Club, campo situado en Newtown Square (Pennsylvania) es el único que aún no han ganado los golfistas españoles y uno de los grandes objetivos de Rahm en su carrera.

Ya el pasado año vivió una remontada espectacular que metió el miedo en el cuerpo al número uno, pero sólo le dio finalmente para ser octavo. Este año llega en mejor forma, con el mejor ránking desde que se fue al LIV Golf y tras dejar muy buenas sensaciones en el tramo final del torneo celebrado en Virginia la pasada semana.

Tal vez por eso, el León de Barrika llega lanzado a este segundo Major de la temporada. "Nadie espera nada de mí esta semana, lo cual es gracioso en ese sentido. En cuanto al ranking, siento que estoy jugando mejor de lo que indica mi posición actual", afirma el golfista vasco, que se toma en serio lo de romper la 'maldición del PGA Championship' para los golfistas españoles, que han visto cómo la mejor actuación ha sido los dos segundos puestos logrados por Sergio García. El que más cerca estuvo de lograrlo.

"Estadísticamente, por la razón que sea, es nuestra peor actuación en todos los Majors", admite Jon Rahm, que en Pennsylvania estará acompañado por su compañero en el LIV Golf David Puig y por el malagueño Ángel Ayora, que se estrena así en un grande. "Sería maravilloso completar el Grand Slam. Aunque cada Major es extremadamente especial a su manera, poder unirlo todo con los grandes del pasado en España... estaré peleando por ello", advierte el jugador vasco.

Ángel Ayora, la sensación española

Aparte de Rahm, el gran protagonista desde el punto de vista español será el mencionado Ángel Ayora, quien se estrena a sus 21 años después de completar su primera temporada en el DP World Tour y recibir una invitación para poder jugar este PGA Championship.

Junto a ellos, todos los mejores golfistas del mundo, encabezados por Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele, Cameron Young... Ellos, junto a Rahm, Koepka o a DeChambeau estará a priori la lucha por este segundo Major de 2026. Aunque otros jugadores del LIV Golf como Martin Kaymer, Phil Mickelson o Tyrrell Hatton también llegan con ganas de dar la nota.

Fechas del PGA Championship 2026

El PGA Championship 2026 arranca el jueves 14 de mayo y acaba el domingo 17 del mismo mes. Jueves y viernes tiene lugar las primeras rondas y los dos últimos días, ya con un número reducido de jugadores, los golfistas restantes se jugarán el título.

Donde ver por TV y online la edición 2026 del PGA Championship

Movistar tiene los derechos en España de los Majors de golf y, por ello, se podrá ver íntegramente en alguno de sus dos canales especializados este segundo Major de la temporada. En su caso, los canales son M+ Golf y M+ Golf 2. Así mismo, también se podrá seguir en las diferentes aplicaciones disponibles en esta plataforma.

En ESTADIO Deportivo le daremos buena cuenta de todo lo que ocurra en el Aronimink Golf Club durante estos días, con especial atención a lo que hagan los tres golfistas españoles.