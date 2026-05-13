El golf se abre paso en Sevilla

El Circuito Albatros resiste a los elementos en el sevillano Club Zaudín Golf y clasifica a sus campeones para la gran final de noviembre

El sevillano Club Zaudín Golf ha acogido el segundo torneo de la VI edición del Circuito Albatros, que se ha disputado con una climatología adversa en Sevilla y en el que todos los participantes han logrado oponerse a la tempestad de viento casi huracanado, salpicado con hasta tres fuertes trombas de lluvia, para poder completar el recorrido.

Los casi 80 golfistas inscritos pudieron con los elementos. Algunos de forma peculiar, como el inglés Paul Euan, que jugó en bermudas, con polo de manga corta y su bolsa al hombro durante todo el recorrido andando sin paraguas. Su recompensa la obtuvo al final cuando supo que ganó la bola más cercana mixta en el hoyo 11.

La mañana fue épica y entre todos los golfistas en liza el mejor fue Javier Feliú, que se llevó el Premio ‘Scratch’ con 26 valiosos puntos brutos en una jornada infernal, aunque de golf auténticamente británico en la capital de Andalucía.

En la Primera Categoría el vencedor fue Álvaro Lozano gracias a los sufridos 35 puntos sumados, uno sobre el par de su hándicap. De esa forma se impuso con dos puntos de ventaja sobre Fernando Adare, mientras que la tercera plaza del podio fue para Óscar Martínez con 31 puntos.

En Segunda Categoría la victoria la logró Francisco Bernárdez con unos exelsos 41 puntos. No menos buenos fueron los 39 puntos de Jorge Liaño, que tuvo que conformarse con la segunda plaza aventajando en dos puntos a un triplete de jugadores encabezados por Cayetano Martínez. De manera que sólo cinco jugadores lograron ganarle al campo con su hándicap de juego.

Feliú, Lozano y Bernárdez, a la final de Roquetas

De esta forma Feliú, Lozano y Bernárdez se clasificaron como campeones para disputar la Gran Final del circuito que se celebrará en Playa Serena (Roquetas de Mar) el 1 de noviembre. De manera que se unen a José López (Scratch), Alfredo Carretero (1ª Categoría) y Juan Pedro Gázquez (2ª Categoría) que fueron los ganadores de la primera cita del año celebrada en La Envía (Almería).

La VI edición del Circuito Albatros tiene, por segundo año consecutivo, al torero Pepín Liria como embajador de las 15 pruebas que componen la competición, lo que le consolida como el mejor circuito de golf amateur andaluz.

Junto a Liria, que participa en varios de los torneos, otras relevantes celebrities del panorama nacional y periodistas lo jugarán, entre los que ya estuvieron en Almería los exfutbolistas Roberto López Ufarte y Aleix Vidal. Éstos ayudarán a darle mayor visibilidad y poner de relieve los valores fundamentales del circuito: sostenibilidad, igualdad, inclusión y respeto, dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de este deporte.

Tras esta cita el circuito se marcha Playa Serena (Roquetas de Mar, Almería), con un torneo que se disputa la última semana de mayo. Tras éste, continúa el 6 de junio en el Real Club de Campo de Córdoba, el 20 de junio en La Monacilla (Huelva), 4 de julio Los Moriscos (Motril, Granada), 26 de julio Montecastillo (Jerez, Cádiz), 29 de agosto Quinta do Vale (Portugal), 12 de septiembre Guadalmina (Marbella, Málaga), 26 de septiembre La Cañada (Sotogrande, Cádiz), 3 y 4 de octubre RACE (Madrid), 17 de octubre Altorreal (Molina de Segura, Murcia), La Garza (Linares, Jaén), para celebrar la citada Gran Final el 1 de noviembre en Roquetas de Mar con la presencia todos los ganadores de las pruebas regulares.