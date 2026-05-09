Álvaro Gallardo da las claves para la visibilidad del judo: "En Andalucía, hay bastante futuro"

El almeriense, en su entrevista con ESTADIO Deportivo, ha querido mostrar su fórmula para luchar a favor de la visibilidad del judo, una disciplina que poco a poco va ganando reconocimiento en Andalucía

La tierra andaluza es un lugar prolífico para el talento, ya que son muchos los deportistas que han conseguido un importante hueco en el panorama mundial gracias a sus actuaciones. No es necesario irse tan al terreno profesional, ya que el buen tiempo y el clima de este lugar hace que muchos sean los que lo aprovechen para disfrutar de las disciplinas que más aman. O para descubrir otras nuevas, algo que nunca se sabe. Lo que es importante recalcar es que, hasta para los más jóvenes, el poder disfrutar del deporte e intentar ganarse un hueco importante impulsan el ánimo competitivo andaluz.

En estas últimas semanas, ESTADIO Deportivo ha podido hablar con varios ejemplos de ello. El primer caso fue el de Malena Ruíz, una jerezana de apenas diecisiete años que va ganando protagonismo tanto en el ámbito nacional como europeo, llegando a ser nombrada deportista del año en su ciudad. Y, en este segundo caso, se encuentra Álvaro Gallardo. Con dieciséis años -este año cumplirá los diecisiete-, viene de conquistar de nuevo el Campeonato de España en la categoría cadete, tras haberlo hecho ya en infantil. Un logro a tan temprana edad que hace vislumbrar un gran futuro para él.

Todo eso en el judo, un arte marcial que, a pesar de ser algo más desconocido en el panorama mediático, cuenta con una gran aceptación en el país y, sobre todo, en Andalucía. En esta ocasión, le hemos querido preguntar acerca del poder de visibilidad de esta disciplina y, sobre todo, una cuestión importante. ¿Cómo se puede hacer que el judo adquiera aún más visibilidad? Álvaro muestra varias claves.

"Antes de que me apuntase, no lo conocía mucho y creo que no tiene el apoyo suficiente como para que lo conozca mucha gente. Es un deporte que se debería dar más a conocer, porque a mí me gusta mucho y tiene muchos valores y respeto (...) Hay bastante futuro aquí. De hecho, Andalucía creo que ha quedado la quinta medalla del campeonato de España y muchos infantiles, que hay bastante futuro por delante y pues llevo muy bien entrenar aquí, porque todos con los que entreno son mis amigos. Me llevo muy bien y pues también vengo a entrenar y me lo paso bien", declaró.

Hablando con Malena Ruíz, expresó una pequeña curiosidad, y es que la mejora de visibilidad de esta disciplina viene gracias a la aparición de Ilia Topuria. El hispano-georgiano ha adquirido una gran relevancia internaciones y la jerezana admitió que, por 'culpa' de eso, el gimnasio se llena cuando pelea. Esto es algo que también ha notado el almeriense. "Sí, porque creo que es el deportista español ahora mismo que más gente ve y más artes marciales representa", respondió sobre hecho.

La fórmula para la visibilidad, puede ser la siguiente. "La gente que tenga resultados en el judo se dé más a conocer con noticias o entrevistas como esta. Así más gente ve de lo que se trata y puedan apuntar a su hijo o si les gusta que se apunten a ellos", finalizó.