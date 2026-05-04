Álvaro Gallardo, el almeriense de apenas dieciséis años que va dando pasos de gigantes en judo: "Estoy en el instituto pensando en entrenar por la tarde"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de hablar con Álvaro Gallardo, almeriense de apenas dieciséis años que sigue escalando en el judo y viene de proclamarse de nuevo campeón nacional, aunque en este caso en la categoría cadete

Andalucía, sin lugar a dudas, es una tierra única en cuanto a talento deportivo. Sus distintos espacios invitan a que muchos sean los deportistas que pruebe hasta dar con su disciplina favorita y, que en ellos, se despierte la llama del deporte. Esta comunidad autónoma, en cuanto a nombres, tiene una lista difícil de enumerar debido al gran número de ejemplos que llenan de orgullo a todos los andaluces. Varias han sido las generaciones que lo han hecho y, poco a poco, se va dejando el hueco para que las nuevas puedan irse ganando su porción en la tarta.

Los jóvenes son el futuro de esta tierras y los encargados de intentar llevar a lo más alto el nombre de Andalucía. En la ocasión anterior, ESTADIO Deportivo ya pudo hablar con Malena Ruíz, la jerezana de apenas diecisiete años que ya ha conseguido importantes reconocimientos tanto a nivel nacional como europeo.

En esta ocasión, es necesario desplazarse a Almería para conocer la historia de Álvaro Gallardo Cruz. Con apenas dieciséis años, sigue dando pasos de gigantes en el judo y viene de proclamarse de nuevo campeón de España en la categoría cadete. El primer campeonato lo logró hace tres años en categoría infantil, lo que muestra el crecimiento progresivo de un deportista que ya ilusiona en la provincia almeriense. Un logro realizado con mucho esfuerzo, ya que son muchas las horas que Álvaro tiene que dedicarle tanto a los estudios como al deporte, algo que no es nada sencillo a su edad.

Este medio ha tenido la oportunidad de hablar con él, todo ello aún con los recuerdos aún del gran logro conseguido apenas unos días. En esta ocasión, habla sobre el descubrimiento del judo y su rutina diaria. "Entrenando todos los días para tener constancia y que lleguen los resultados. Tengo que estudiar los fines de semana y algunos tengo competición y tampoco tengo mucho tiempo para estudiar, pero ahí poco a poco", explicó sobre su día a día con este deporte.

La pregunta es evidente, ¿cómo descubrió el judo? "Me gusta mucho y lo llevo practicando desde los cinco años. Se trata de derribar o aguantar en el suelo y se consigue las mayores puntuaciones que le pongo para ganar el combate. También existe judo suelo que puedes usar estrangulado y movilizado (...) Estaba en fútbol y me desapunté. No sabía en qué deporte meterme y mi tío me dijo: ¿Por qué no te metas al judo? Mi madre me apuntó a judo y ya me he quedado desde los cinco años aquí", respondió.

Tal y como expresó Malena Ruíz en este medio, muchas veces se suele considerar a este tipo de disciplinas algo violentas. Sin embargo, al igual que ella, Álvaro quiso destacar el carácter de amistad que tiene. "Saludas antes de empezar, luego le das la mano y la mayoría con los que me enfrento, hablo con ellos después de la competición y me llevo bien (...) Entreno a las cuatro y media todos los días y ya estoy en el instituto pensando en entrenar por la tarde y me gusta mucho", finalizó.