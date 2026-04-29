Malena Ruíz y el futuro del Muay Thai, con ayuda de Topuria: "Cada vez que pelea Ilia Topuria, ese mes está lleno el gimnasio"

La jerezana, en ESTADIO Deportivo, ha querido hablar sobre el futuro del Muay Thai en España y en Andalucía, una disciplina que crece gracias a la aparición de Ilia Topuria y la cantera que hay en esta comunidad autónoma

Andalucía es una de las tierras que más promesas deportivas genera. Muchos son los espacios disponibles para ello, posibilitando que estos deportistas puedan encontrar el sitio adecuado para practicar aquellos que aman. Esto es importante para crear esa cantera deportiva que lleve el nombre de la comunidad autónoma a los puestos más altos de los ránking. Hay varios ejemplos que así lo prueban, aunque hacer una lista de ello es casi imposible de realizar. Y, lo más importante, que son muchos los jóvenes los que se animan a seguir los pasos de esos grandes deportistas y hace que el futuro se prevea glorioso.

Uno de esos nombres propios es el de Malena Ruíz. La jerezana, de apenas diecisiete años, es una de las grandes promesas del Muay Thai. Esta disciplina, que es algo desconocida para el público general, es entendida como el "arte de las ocho extremidades". Un arte marcial que combina distintas formas de golpeo y que la convierte en un deporte muy completo. A pesar de su juventud, ha cosechado un año 2025 de grandes éxitos, con importantes hitos tanto nacionales como europeos. Todo esto le ha llevado a ser, incluso, reconocida en su Jerez natal como deportista del año.

En ESTADIO Deportivo hemos tenido placer de poder hablar con ella para analizar la actualidad de esta disciplina y su trayectoria. En las distintas partes, ya se ha analizado su situación personal, centrándonos ahora en el futuro de la disciplina a nivel nacional y la importante cantera que viene por delante. "Hay mucha gente que practica Muay Thai, tanto en Jerez como en Andalucía como en España. Andalucía, de hecho, es una de las comunidades más fuertes a nivel nacional, es una de las que más chicos lleva, pero es verdad que está dentro de lo que es la comunidad, de la gente que conoce el Muay Thai está muy bien, pero lo que es fuera de ahí es verdad que todavía la gente no lo conoce", respondió.

Una de las claves del crecimiento que se está experimentando es el de Ilia Topuria, algo que incluso les afecta, aunque en el buen sentido. "Tanto mis gimnasios de Muay Thai como otros gimnasios que hay en Jerez de MMA. Cada vez que pelea Ilia Topuria, ese mes está lleno el gimnasio aunque después la gente se vaya quitando y volvamos a los de siempre. Se nota un montón, que al final está bien porque los chavales conocen más lo que viene siendo el deporte. No es para todo el mundo en el sentido de que al principio se piensa que es de una manera y luego es de otra", declaró.

¿Podemos confiar en la cantera que viene? Malena lo tiene claro y quiso lanzarle un mensaje a esos jóvenes que compaginan sus estudios con el deporte. "Les daría que la organización es lo primero, pero más allá de eso, si tienen un objetivo, que luchen por ello. Cualquier objetivo, aunque lo veas muy lejano, si lo trabajas y das todo de ti, al final se cumple. He sido de esas que a lo mejor veían algo muy lejano y te puede dar pereza seguir haciendo lo que estás haciendo porque tienes una rutina muy marcada y muy estricta. Al final si sigue y es constancia y disciplina, al final da frutos", finalizó.