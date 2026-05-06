El futuro a corto plazo en judo de Álvaro Gallardo: "Quiero coger experiencia en la siguiente categoría"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con Álvaro Gallardo, almeriense de apenas dieciséis años que sigue acumulando éxitos nacionales a pesar de su temprana edad y con un futuro que se prevé prometedor

Andalucía, a nivel deportiva, es una cuna de talentos como casi ninguna. Muchos son los espacios disponibles en la comunidad que permiten tanto, en interiores como en exteriores, dar oportunidades a los amantes del deporte de conocer aquello que más les gusta. Esto trae consigo una indudable consecuencia, y esa es la larga lista de deportistas que han llevado el nombre de esta tierra a lo más alto de las distintas disciplinas mundiales. Esto, sin lugar a duda, es gracias al esfuerzo de muchos de ellos, que ven como con trabajo y esfuerzo cualquier objetivo es posible.

Cuando se habla del deporte, es importante tener en cuenta el pasado y ver los distintos campeones que ya han salido y que han encumbrado a Andalucía en lo más alto. La experiencia es clave y eso es lo que deben de ir adquiriendo los próximos talentos de las distintas disciplinas, todo ello con la idea de ir forjando importantes deportistas que puedan hacer una gran carrera. Es por ello que, en ese centrarse en la famosa cantera, ESTADIO Deportivo ha podido hablar con uno que encarna a la perfección esa proyección y sentir andaluz, como es Álvaro Gallardo.

El almeriense, con apenas dieciséis años, sigue rompiendo barreras y, de hecho, hace apenas unos días logró su segundo entorchado nacional, en este caso en su categoría cadete. Ahora ascenderá a Junior y también tendrá una oportunidad de competir por un sitio en el campeonato europeo. Todo ello en su disciplina como es la de judo, un arte marcial que cuenta con gran aceptación en Andalucía. En esta ocasión, hemos querido preguntarle sobre ese éxito que ya lleva acumulado a una edad muy temprana, con la mente puesta en esa Supercopa de Europa que se disputará en Lisboa.

"Paso a otra categoría, paso a junior y ahora la siguiente competición que tengo es una Supercopa de Europa, pero voy en el peso de arriba (...) Tengo más ganas de que llegue y pues no sé lo que va a pasar, ojalá un buen resultado", declaró sobre eso. El entorchado español logrado, en este caso, le da lugar a un cambio de categoría. "En segundo año infantil logré el primer y ahora último año de cadete de nuevo. Muy contento", respondió.

Hablando con Álvaro, ves reflejado esa timidez propia de esa edad. En algunas ocasiones, ese éxito deportivo es complicado llevarlo con la vida cotidiana, aparte de todas las obligaciones a nivel de estudios que tiene. Sin embargo, se muestra tranquilo con eso. "Bien, normal, tranquilo. Día a día, ver los objetivos que tengo y los resultados que llegan", espetó. "Si hago podio en esta Supercopa de Europa, iré al campeonato de Europa que se celebra en Canarias. La siguiente categoría, que es el año que viene, es Junior. Al ser mi primer año, quiero coger experiencia en esa categoría", finalizó el judoca. Ahora, toca esperar a esa prueba europea y ver si, finalmente, puede seguir dando pasos en un temporada que se está convirtiendo en especial para él.