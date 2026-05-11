Álvaro Gallardo sueña con estar en unos Juegos Olímpicos: "Es un objetivo que tengo"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con el almeriense acerca de ese sueño de poder disputar los Juegos Olímpicos, la cita más importante para un deportista en una disciplina que lleva más de veinticinco años sin conseguir una medalla para España

Cuando uno se dedica al deporte de forma profesional, aunque sea algo consecuencia en el trabajo, en muchos casos se suele pensar en los éxitos que suele dar esto. Pensar en victorias internacionales que otorguen un gran prestigio suele ser la recompensa a un más que complicado camino, con muchos baches y aristas. Pero, ¿se puede poner límites a soñar? Eso se ve siempre cada cuatro años, como los distintos participantes trabajan durante todo ese tiempo para intentar llevar su nombre a lo más alto del olimpo de su respectiva disciplina en los Juegos Olímpicos. Los jóvenes trabajan con ese ejemplo y confían en ser parte de esa gran lista.

Es por ello que, cuando se habla con una 'estrella' en nacimiento, la pregunta es obligatoria. El buscar participar alguna vez en esa cita es la motivación de muchos de ellos para trabajar día a día para ser la mejor versión de ellos mismos. Así lo mostró hace unas semanas Malena Ruíz en su entrevista con ESTADIO Deportivo, en este caso en una disciplina que aún no se incluye dentro de los Juegos Olímpicos, como es el Muay Thai. Quitando este apartado, es cierto que las artes marciales suelen tener una vital importancia en el desarrollo de esta cita.

La delegación española, en judo, tiene la suerte de contar con hasta seis metales, estando compuesto el palmarés por tres de oro, una de plata y dos de bronce. Barcelona 92 fue la gran cita para esta disciplina, con hasta dos metales de oro conseguidos, siendo el otro conquistado en Sidney 2000. Esta fue, por lo tanto, la última medalla que España ganó en Judo, existiendo ya más de veinticinco años de sequía. Muchos son los que quieren acabar con esta racha y, poco a poco, se va viendo como hay jóvenes dispuestos a romper esa barrera.

Uno de ellos es Álvaro Gallardo. Con apenas dieciséis años, ya ha conseguido consagrarse en hasta dos ocasiones con el campeonato de España, tanto en categoría infantil como en cadete. El almeriense va dando pasos dentro del judo y busca seguir acumulando éxitos ahora que avanza a una nueva categoría. En ESTADIO Deportivo, le quisimos preguntar sobre sus sueños de cara al futuro. "A ver si puedo llegar a los Juegos Olímpicos y proponerme todas las metas que tenga para poder hacerlo (...) Es un objetivo que tengo pero lo veo muy difícil. Prefiero ir día a día y ya a ver si llega", declaró.

"Hay bastante futuro aquí. Andalucía ha quedado la quinta medalla del campeonato de España y muchos infantiles. Hay bastante futuro por delante. Llevo muy bien entrenar aquí, porque todos con los que entreno son mis amigos. Me llevo muy bien y pues también vengo a entrenar y me lo paso bien (...) Prefiero quedarme aquí porque voy a seguir mejorando igual. Tengo compañeros que son iguales de buenos que yo y pues tengo también a mi familia y ya estoy acostumbrado a estar aquí. Prefiero quedarme aquí", finalizó acerca del futuro de esta tierra.