Jon Rahm deleita en el PGA Championship y mira al desenlace con optimismo

El golfista español tiene un buen inicio en el segundo Major del año y acaba con un golpe bajo par; Puig y Ayora, con +1 y +2, respectivamente

Un 'birdie' en el último hoyo ha permitido a Jon Rahm terminar con buen sabir de boca la primera jornada del PGA Championship 2026 y afrontar con optimismo la pelea por el único Major que no ha logrado nunca el golf español.

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El León de Barrika, tras una buena primera jornada en el Aronimink Golf Club, ha logrado acabar un golpe por debajo del par del campo (69 golpes), a sólo dos golpes de los líderes provisionales (Potgieter, Jäger, Hisatsune...), aunque todavía faltan por acabar parte de los favoritos.

El golfista español fue de menos a más en una jornada donde compartió recorrido con un Rory McIlroy que no tuvo su día (74 golpes) y un Jordan Spieth con el que acabó igualado (69).

Rahm empezó con un bogey y cometió otro antes de llegar a mitad del recorrido. Sin embargo, el hoyo 2 -había empezado a jugar en el 10- lo cambió todo. El golfista vasco logró un eagle después de embocar la bola desde 90 metros. Eso le dio confianza para hacer mejor la segunda parte del recorrido.

De hecho, acabó a lo grande. Salvando una difícil situación en el penúltimo hoyo, donde busco un buen 'aprouch' a 17 metros y la metió. Y, en el último con un 'birdie' que le coloca entre los mejores en una primera jornada donde han sufrido algunos de los favoritos, entre ellos, el campeón del Masters, McIlroy.

Jon Rahm, que suele ir de menos a más en los torneos, afrontará la segunda jornada con la tranquilidad de estar muy lejos del corte y mirando arriba con optimismo de poder pelear por la cabeza de la clasificación.

Bien David Puig y Ángel Ayora

Tampoco están muy lejos los otros dos representantes españoles presentes en Pensilvania. David Puig terminó la primera ronda con un golpe sobre el par del campo tras entregar una tarjeta de tres birdies, dos bogeys y un doble bogey.

El golfista catalán, pese a que la mala suerte en el hoyo 11 le privó de haber tenido un mejor resultado, ofreció un buen juego en general, lo que le hace mirar el futuro con confianza.

Un golpe más que Puig hizo el debutante Ángel Ayora. El golfista marbellí tuvo un gran estreno y acabó por delante de algunos de los favoritos en su primera jornada en un Major. Aunque firmó dos birdies por cuatro bogeys, mostró un desparpajo impropio de sus 21 años y de estar, por primera vez, junto a los mejores del mundo.