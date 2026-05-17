Jon Rahm, colíder, luchará por ser el primer español que se corona en el PGA Championship

El golfista español logra una espectacular tercera jornada en el PGA Championship, con tres golpes bajo par, que le mete en la pelea

Jon Rahm optará a ganar el tercer Major de su carrera después de llegar a la última jornada del PGA Championship con opciones a todo tras un gran sábado en Pensilvania, en el que hizo una tarjeta de 67 golpes y se situó como líder a falta de que acabasen dos de los rivales con los que podría pelear en las primeras posiciones.

Con -4 golpes, Rahm acabó igualado con un grupo de cinco golfistas en un final muy abierto, ya que hasta veinte jugadores están en dos golpes, entre ellos el número uno del mundo, Scottie Scheffler, y el número 2, Rory Mcilroy.

En el difícil campo del Aronimink Golf Club, situado muy cerca de Philadelphia, Rahm ofreció la mejor versión de los tres últimos años en los Majors. El golfista español ya avisó el primer día que estaba con mucha confianza y jugando bien y, pese a algunos errores en las tres primeras jornadas, nunca se ha despegado de la cabeza.

Jon Rahm, con dos bogeys y cinco birdies

El León de Barrika entrego una tarjeta con tres golpes bajo par, que podría haber sido mejor, ya que llegó a estar con -5 golpes, pero falló en el último hoyo para acabar con un global de -4. Antes ya había hecho otro bogey en el undécimo hoyo, pero compensó estos dos errores con cinco birdies, en el primer hoyo, el quinto, el noveno, el decimoquinto y el decimosexto.

Rahm no había llegado en una situación así ni siquiera cuando ganó sus dos anteriores Majors, lo que le hace ser optimista de cara al desenlace final de este PGA Championship. De ganar, sería la primera vez que un golfista español logra este Major, el único que falta en el palmarés hispano y en el que Sergio García, por dos veces, acabó segundo.

McIlroy llega a tiempo para la pelea final

El alemán Matthias Schmid, el norirlandés Rory McIlroy y el rival de Rahm en el LIV Golf, Joaquín Niemann, fueron otros que cuajaron una gran tercera ronda, lo que les permitirá estar en la pelea en esta última jornada.

No ocurrió lo mismo con el otro español que estaba en competición y que pasó el corte por delante de Jon Rahm. David Puig no tuvo su día y acabó con uno sobre el par del campo. Pese a todo, llega a la última jornada a sólo tres golpes de la cabeza provisional. Y viendo lo ajustado que está todo en este campo, cualquier cosa puede pasar.