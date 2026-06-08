Jon Rahm lamenta la oportunidad perdida: "Ojalá pueda ganar algún día ante este público tan especial"

El 'León de Barrika' no pudo pasar del segundo puesto en el LIV Golf Andalucía disputado en el campo de Valderrama, donde se terminó imponiendo el inglés Tyrrell Hatton

Una vez más a las puertas de la gloria. Jon Rahm es un competidor nato y como tal sabe que en el deporte se gana y se pierde, pero no por ello encaja mejor el golpe sufrido este pasado fin de semana en el Real Club Valderrama, donde concluyó segundo en el LIV Golf Andalucía a dos golpes del inglés Tyrrell Hatton. Estuvo muy bien, pero ya van tres segundos puestos en tierras gaditanas...

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"Ojalá pueda ganar algún día ante este público tan especial. Es un honor jugar aquí y comprobar como animan. Es una pena ser segundo otra vez, pero no es fácil. Me gustaría levantar el trofeo en un sitio tan emblemático", explicó.

Los momentos clave de la actuación de Jon Rahm

Rahm explicó que competir en Valderrama exige un nivel "máximo de concentración", ya que cada golpe tiene una gran carga de presión y, en su opinión, el recorrido obliga a jugar con mucha "tensión", siendo necesario ser muy "certero" y mostrar una gran "seguridad" en cada decisión.

En cuanto a cómo fue su última vuelta, el líder de la clasificación general del LIV Golf señaló que todos los golpes tienen importancia, aunque resaltó especialmente el realizado en el hoyo 4, en el que hizo un eagle en un par 5 y en un acercamiento con hierro 8 que dejó la bola a “metro y medio” del hoyo. Entre los momentos decisivos de la jornada, el vizcaíno subrayó también su actuación en el hoyo 15, que fue casi como "robar un birdie" y que le permitió situarse a un solo golpe del inglés Hatton, manteniendo vivas sus opciones de victoria.

El lastre de la primera jornada

Haciendo balance global de lo vivido en Valderrama, Rahm consideró que el principal obstáculo para conquistar el torneo estuvo en su rendimiento durante la primera jornada, cuando acabó con 73 golpes, frente a los 67, 68 y 67 que firmó en los días posteriores.

Por último, el de Barrica reflexionó sobre su relación con Valderrama, un campo que admitió no haber "entendido" en sus primeras visitas, pero que con el paso de los años, según recalcó, aprendió a jugarlo mejor y que cada vez le gusta más. El golfista español defendió que quien gana en este escenario "se lo merece" y que no se puede vencer "por suerte", y se congratuló, además, por el triunfo por equipos logrado con su escuadra Legión XIII.