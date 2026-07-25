Tour de Francia 2026 | Etapa 21, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Thoiry y París

Los incendios que amenazan Francia han provocado que la organización haya recortado la última etapa de la ronda gala a 89 kilómetros

Con todo decidido salvo sorpresa inesperada, una nueva edición del Tour de Francia se despide este domingo en París.

La 113ª edición de la ronda gala debería echar su telón final en los Campos Elíseos de París tras 133 kilómetros desde Thoiry. Sin embargo, debido a los incendios que amenazan Francia, la organización se ha tenido que adaptar a la decisión del Ministerio del Interior de reasignar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Por ello, la jornada se reduce a 89 kilómetros, manteniéndose Montmatre.

La subida a Montmartre, con un kilómetro al 6,5 % sobre adoquines, puede romper el pelotón y ofrecer una batalla hasta la llegada. Sin lluvia prevista, los tiempos deberían contabilizarse en meta. En 2025, Van Aert se impuso a Pogacar en un emocionante duelo; ahora, el esloveno buscará cerrar el Tour levantando los brazos en París y con su quinto título galo.

Perfil de la etapa 21 del Tour de Francia 2026

El Ministro del Interior ha decidido reasignar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés inicialmente movilizadas para garantizar la seguridad de la etapa final del Tour de Francia, con el fin de reforzar los recursos desplegados en las zonas afectadas por los incendios.

De esta forma, el recorrido de la 21ª etapa se reduce a 89 km en lugar de los 133 km previstos inicialmente. La caravana partirá de Thoiry a las 13:20 para dirigirse directamente al circuito final en París.

La presentación de equipos y corredores tendrá lugar a las 15:40 en Thoiry. Tras la presentación, el pelotón se trasladará en autobús directamente al circuito final de los Campos Elíseos.

La carrera empezará desde la línea de meta original de los Campos Elíseos a las 17:50. Los ciclistas completarán dos vueltas adicionales a los Campos Elíseos antes de afrontar el circuito de Montmartre. La llegada está prevista a las 19:45.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 21 del 26 de julio

- Salida: desde Thoiry (Francia) a las 15:40 horas

- Llegada: en Campos Elíseos (Francia), prevista alrededor de las 19:45.

Dónde ver por televisión y online la 21ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 20 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.