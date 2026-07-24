Pogacar destroza otro récord en el Tour y Juan Ayuso confirma su batacazo

El esloveno se impuso en la decimonovena etapa de la ronda gala y lo hizo quitándole el récord a Marco Pantani en el mítico puerto de Alpe D'huez

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) ofreció otro recital histórico en el Tour de Francia al adjudicarse en solitario la decimonovena etapa disputada entre Gap y Alpe D'Huez, de 127,9 km, con récord de ascenso al mítico puerto, superando por más de 2 minutos el que poseía el "pirata" italiano Marco Pantani desde 1997.

Pogacar dio la puntilla definitiva al Tour de Francia honrando al Tour y al Alpe D'Huez con un ascenso de récord. El esloveno quería la etapa y superar los 36.40 minutos registrados por el "pirata" Pantani en 1997, dejando la marca en 35. 27. Una barbaridad de un corredor que el domingo entrará en el 'Club de los 5 Tours' al lado de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

Sin rivales desde que inició su ataque a 13 km de meta, Pogacar dejó descolgados a los hombres del podio. Cada uno se buscó la vida en las rampas del Alpe D'Huez. Remco Evenepoel llegó a 2.29 minutos del ganador, reafirmando su segundo plaza en la general, y por la tercera plaza del podio, Del Toro sacó 4 segundos a Paul Seixas y acumula 24 segundos antes de la etapa reina de este sábado.

El batacazo de la jornada se lo llevó el español Juan Ayuso (Lidl), quien sufrió un calvario en toda la subida al Alpe D'Huez. El de Jávea, desfondado y lejos de la pelea entre los mejores, se dejó 6.25 minutos en meta y baja al séptimo puesto de la general a 15.58 del líder. Su compañero danés Skjelmose le adelanta como sexto.

Fuga numerosa, Paret Peintre y Carapaz luchan por la montaña

La etapa del Alpe D'Huez siempre espera a un héroe en su meta, cuyo nombre se inmortaliza dando su nombre a una de las 21 curvas de herradura que trepan por la montaña. No era una etapa común, y eso se dejó sentir desde el banderazo de salida en Gap. La inmediatez del Col de Bayard Bayard (2a, 4,7 km al 7,2) espabiló los ánimos de los candidatos al maillot de lunares.

Una expedición numerosa con 42 hombres abrieron camino. Movistar anduvo atento y metió 4 hombres, incluidos los habituales García Pierna y Castrillo, el Lidl a Pedersen, el EF otros 4 con Carapaz y Healy, también se sumó Ion Izagirre. Una fuga de entidad que contaba con una ventaja de 3.30 minutos en la prolongada zona de transición hasta el próximo puerto.

El francés Lenny Martínez era el mejor colocado de la general, a 6 minutos del tercer puesto de Del Toro, y a menos de 4 respecto al sexto de Ayuso. Una presencia incómoda que obligó a tirar del grupo al UAE, Lidl y Red Bull. Una larga transición por la zona más amable del recorrido permitió a Pedersen llevarse el esprint de Le Perier, ya en el perfil ascendente que conducía al Col d'Ornon (2a, 5,4 km al 6,4).

Un admirable Carapaz se rinde ante Pogacar

En el ascenso reventó Paret Peintre para alivio de Carapaz, quien puntuó al frente para acercarse al maillot de puntos. Hubo selección de la fuga, cedieron muchos corredores, como Castrillo y Pedersen. En la cima paso el grupo principal a 3.50 minutos con el UAE de Pogacar al mando a un ritmo que redujo el grupo del maillot amarillo a 16 hombres.

Carapaz se puso los galones en la fuga y seleccionó a los más fuerte para jugarse la etapa en el Alpe D'Huez (Especial, 13,8 km al 8,1). Ambiente increíble en la grada más grande del mundo, donde se vive la fiesta de una especia de circo mundial donde todos son felices.

Carapaz se fue con Lenny Martínez y Sepp Kuss. La 'locomotora del Carchi' quería repetir victoria y la buscó con ganas, con insistencia. Atacó hasta en cinco ocasiones con virulencia, pero por detrás la carrera se había roto.

Había atacado un tal Tadej Pogacar a pie de puerto. Metió la directa el esloveno y fue atrapando al rosario de fugados del día. Y así se fue directo a la meta, a por su quinta victoria en este Tour, a por la número 26 en la grande boucle, a por la 126 de su palmarés.

Ya está a sólo 10 triunfos del récord de Mark Cavendish en el Tour (35). En Alpe D'Huez superó el de Pantani. Un héroe está a punto de entrar en la página de oro de la carrera más importante del mundo.