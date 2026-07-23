Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 18ª etapa: El Top 10 tiene un nuevo invitado

Pogacar sigue en su cómodo colchón sobre Remco Evenepoel, Del Toro a 6.51, Paul Seixas y Juan Ayuso. La gran novedad fue el salto de Richard Carapaz al puesto 10 de la general a 8.14

Hubo tregua entre los favoritos en la decimoctava etapa del Tour de Francia, la primera etapa alpina. Al final no hubo gresca. Nadie atacó a Pogacar y Del Toro, teniendo en cuenta que los hombres del UAE no estaban finos de salud. El esloveno salvó la jornada sin sobresaltos, con las mismas diferencias, en espera de las dos pruebas de fuego en el Alpe D'Huez.

Pogacar sigue en su cómodo colchón de 4.32 sobre Remco Evenepoel, con Del Toro a 6.51, Paul Seixas a 7.11 y Juan Ayuso quinto a 9.22. La gran novedad fue el salto de Richard Carapaz al puesto 10 de la general a 8.14.

Finalmente, fue el ecuatoriano Richard Carapaz quien se impuso este jueves en la cumbre alpina de Oricères-Melette para sellar su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly. El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, fue el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ganó en solitario.

Y tras cruzar la línea de meta, se desahogó ante los medios de comunicación: "Ha sido un día especial, volver a ganar en el Tour es algo que ha costado mucho. Ha sido una etapa muy bonita, se la dedico a mi familia. Creo que al final lo más grato para mí es saber que el trabajo que hago puede ser recompensado con victorias como esta".

"Habíamos intentado la victoria varias veces, pero nos había sido imposible llegar. Ha sido un día duro, había que estar atento a todos los cortes, ser muy listo, pero me he metido en el ataque decisivo y se ha creado un grupo numeroso", señaló el ecuatoriano.

"Sabía que la última subida era dura y que me iba muy bien, he esperado la distancia adecuada para mí, he atacado dos veces y al final me he podido imponer", indicó.

Asimismo, Carapaz recordó su victoria hace dos años en la estación también de los Alpes de Super Devouly y señaló que cada día está más difícil ganar en el Tour: "Con el equipo sabíamos que veníamos a por alguna etapa y ganarla ha sido muy especial. Es muy grande poder disfrutar de algo a por lo que veníamos en las últimas semanas. Es un alivio para el equipo".

Tras esta etapa espera el Alpe D`Huez, que ofrece dos metas en alto en la presente edición, la primera de ellas este viernes en la decimonovena etapa que saldrá de Gap con un recorrido de 127,9 km. Jornada corta para el segundo capítulo de la trilogía de los Alpes.

Hasta el mítico puerto, tres anteriores, el Col Bayard (2a, 4,7 km al 7,2 por ciento), el Col du Noyer (1a, 7,2 km al 8,5) y el Col d'Ornon (2a, 5,4 km al 6,4). Para los últimos 13,8 km al 8,1 esperan las famosas 21 curvas de herradura hasta meta, cada una con el nombre de los conquistadores de la cima.

Clasificación de la etapa 17 del Tour de Francia (top-10)

Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): 4:26:21 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): +0:45 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): +0:45 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +1:14 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:57 Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:12 Pablo Castrillo (Movistar Team): +4:30 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +4:35 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +4:35 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +4:35

Clasificación general del Tour de Francia tras la 17ª etapa (top10)