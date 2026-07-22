Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 17ª etapa: Pogacar sigue líder y el podio se aclara

Tras esta etapa, restan tres duras etapas de montaña por delante antes de llegar a la meta de París. Los favoritos se relajaron en Voiron para reservar fuerzas de cara a tramo final de la ronda gala

El belga Jasper Philipsen, que no había brillado en los sprints del Tour de Francia, se impuso en el reducido que dirimió este miércoles la decimoséptima etapa, con final en Voiron, una victoria que se jugó entre un grupo de 25 corredores fugados.

Fue la undécima victoria en el Tour del ciclista del Alpecin, que superó al suizo Mauro Schmid y al neerlandés Olav Kooij.

El belga, que llegaba como uno de los favoritos para los sprints pero que no había brillado hasta ahora, lideró el grupo de escapados que llegó a la meta con 8.46 minutos de ventaja sobre todos los grandes favoritos, por lo que no hay grandes cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

A falta de tres duras etapas de montaña por delante, antes de la jornada final del domingo en París, el ciclista del UAE, Tadej Pogacar, mantiene una renta de 4.32 sobre el belga Remco Evenepoel y de 6.51 con el mexicano Isaac del Toro, que se quedó descolgado en los primeros kilómetros de la etapa pero logró retornar al grupo de favoritos.

Philipsen quiere el maillot verde

El belga Jasper Philipsen, ganador este miércoles de la decimoséptima etapa del Tour de Francia, reconoció que llegó a dudar de sí mismo durante la ronda gala antes de que llegara su primera victoria."Venía bien preparado, pero en las primeras etapas me sentía horrible. Al fin me he reencontrado conmigo mismo y he podido ganar la etapa. Quiero agradecer al equipo, que no ha perdido la confianza en mi en 17 jornadas", dijo el ciclista del Alpecin.

El belga, que sumó su undécima victoria en el Tour, reconoció que le costó un gran esfuerzo alcanzar a la escapada del día para poder disputar un esprint restringido en el que se impuso.

He tenido que trabajar mucho para entrar en el grupo de arriba. Pero el equipo me ha llevado adelante, en volandas", señaló."He llegado a dudar de mí mismo en este Tour. Para combatirlo me refugié en una burbuja, no miraba las redes sociales, me centraba en mis compañeros y en mi familia. Gracias a ello he conseguido la victoria", añadió.

Philipsen aseguró que no da por perdida la batalla por el maillot verde de la regularidad que mantiene con el danés Mads Pedersen, del que le separan solo 7 puntos: "Hoy he ganado muchos puntos, Pedersen también. Quedan etapas muy duras, voy a pelear hasta París, aunque ahora solo quiero disfrutar de esta victoria", comentó.

Clasificación de la etapa 17 del Tour de Francia

Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech): 3:41:13 Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): m.t. Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Lewis Askey (NSN Cycling Team): m.t. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Huub Artz (Groupama - FDJ United): m.t. Clément Russo (Lotto Intermarché): m.t. Mads Pedersen (Lidl - Trek): m.t. Michael Matthews (Team Jayco AlUla): m.t. Aaron Gate (XDS Astana Team): m.t. Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech): m.t. Hugo Page (Cofidis): m.t. Matej Mohorič (Bahrain - Victorious): m.t. Jordan Jegat (TotalEnergies): m.t. Joris Delbove (Caja Rural - Seguros RGA): m.t. Abel Balderstone (TotalEnergies): m.t. Raúl García Pierna (Movistar Team): m.t. Georg Zimmermann (Lotto Intermarché): m.t. Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): m.t. Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): m.t.

Clasificación general del Tour de Francia tras la 17ª etapa (top10)