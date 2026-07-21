Remco Evenepoel contesta a Tadej Pogacar con su propia medicina

El ciclista belga de Red Bull-Bora aprovecha la llegada de su mejor terreno (la contrarreloj) para hacer sufrir al esloveno, quien sin embargo mantiene holgadamente el maillot amarillo a cinco días de llegar a París

Fantástica la 16ª etapa que hemos vivido en el Tour de Francia 2026, una en la que el belga Remco Evenepoel voló contra el crono en Thonon y sumó su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, imponiéndose al esloveno Tadej Pogacar, quien pese a no tener respuesta ante el genio de Red Bull Bora mantiene el maillot amarillo.

El campeón del mundo y olímpico de la disciplina distanció en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinta ronda gala, y ganó su tercera contrarreloj en la carrera francesa, una especialidad en la que es con diferencia el mejor ciclista del planeta.

Lo hizo dos días después de haber ganado en el Plateau de Solaison su primera etapa en línea y después de la segunda jornada de descanso. Evenepoel afianzó así su segunda posición en la general, ahora a 4.32 de Pogacar, a falta de cinco etapas para el final, tres de ellas duras jornadas de montaña en los Alpes.

En cuanto al resto de competidores por la clasificación general, el mexicano Isaac del Toro mantuvo el tercer puesto, a 6.51 del líder, pero el francés Paul Seixas le recortó cinco segundos y ahora se encuentra a 20 del podio y del jersey blanco de mejor joven por el que ambos compiten.

Abandono de Lipowitz y desastre de Juan Ayuso

Quienes tuvieron un día para olvidar fueron Florian Lipowitz y Juan Ayuso. El alemán, tercero de la pasada edición, sufrió una dura caída y tuvo que abandonar cuando era quinto de la general, lo que permitió al español Juan Ayuso avanzar un puesto pese a que el ciclista del Lidl-Trek hizo una mala contrarreloj, perdió 2.22 con el ganador y está a 9.22 del líder y a 2.31 del podio, el objetivo que se había marcado.

"La diferencia es la que es. Ya sabemos que para estar en el podio no se puede fallar y yo ya lo he hecho dos días. Es difícil, pero quedan dos días muy duros e intentaremos darle la vuelta", comenta el alicantino en línea de meta con gesto contrariado.

En cuanto al resto de la participación española, el mejor de la jornada fue Pablo Castrillo, campeón nacional de la disciplina, que cruzó la línea de llegada en novena posición a dos minutos de Evenepoel. De cara a mañana viviremos una jornada de transición para los que luchan por la general, ya que la etapa será mayormente llana.