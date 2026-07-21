Tour de Francia 2026 | Etapa 17, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Chambéry y Voiron

Tras la crono del martes volvemos a la batalla más terrenal con una jornada marcada con algunas cotas que pueden dar juego para una escapada, pero que apunta a decidirse al sprint con los últimos 90 kilómetros casi sin dificultades

Imagen de uno de los sprints del Tour de Francia 2026.IMAGO

La 17ª etapa del Tour de Francia 2026 llega este miércoles 22 de julio con una jornada de transición de cara a la pelea por la clasificación general, pero que dará una nueva oportunidad a esos valientes que buscan las fugas y a los velocistas del pelotón, grandes favoritos a terminar peleando por el triunfo parcial con Tim Merlier –ganador ya de tres parciales– como principal aspirante.

Tras la enorme crono del día anterior, quienes descansarán serán esos privilgiadoa que pelean por la clasificación general. Remco Evenepoel sigue dando guerra a Tadej Pogacar, mientras que Juan Ayuso se está desinflando poco a poco, pero en esta ocasión ellos no serán los protagonistas.

Hablamos de una etapa con cuatro cotas puntuables, pero de escasa dificultad como para hacer una verdadera selección, ya que después habrá un gran recorrido en llano para que los equipos de los velocistas pongan su sello a la jornada.

Perfil de la etapa 17 del Tour de Francia 2026

Nos encontramos con un recorrido quebrado, con cuatro cotas puntuables en la primera mitad y un terreno de constantes subidas y bajadas que puede favorecer la formación de una escapada. Sin embargo, tras superar la Côte de Saint-Jean-d'Arvey, el perfil se suaviza y los últimos 90 kilómetros apenas ofrecen dificultades de entidad. Salvo que el viento o un movimiento táctico rompan el pelotón, todo apunta a que los equipos de los velocistas controlarán la carrera para resolver la etapa con una llegada masiva al sprint.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 17 del 22 de julio

- Salida: desde Chambéry (Francia) a las 13:30 horas

- Llegada: en Voiron (Francia), prevista alrededor de las 17:30.

Dónde ver por televisión y online la 17ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 17 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.