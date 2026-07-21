Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 16ª etapa: desastre de Juan Ayuso

Remco Evenepoel da un paso enorme para ser al menos segundo en el podio de los Campos Elíseos, mientras que Juan Ayuso se complica enormemente la posibilidad de acceder al tercer cajón de la mítica ronda gala

Tadej Pogacar, durante la contrarreloj de la etapa 16 del Tour de Francia 2026.IMAGO

El Tour de Francia 2026 sigue tomando forma, pero en caso alguno definitiva. Dejando de lado el hecho de que Tadej Pogacar está dominando con mano de hierro casi desde el primer día, estamos disfrutando de un batallador Remco Evenepoel –ganador de la 16ª etapa– y de una trepidante pelea por el podio con Isaac del Toro y el francés Paul Seixas como grandes protagonistas.

El ciclista belga de Red Bull Bora está firmando por mucho su mejor ronda gala. Contra el crono ha volado como se esperaba, pero es que justo antes se había impuesto por primera vez en una etapa en línea (y con final en alto). No nos aventuramos a decir que vaya a complicar las cosas a Pogacar, pero sí a confiar en que puede plantearle algún problema de aquí a la llegada a París.

Respecto al resto de la pelea, y en clave española, toca lamentar el mal momento que está viviendo Juan Ayuso, que lleva dos etapas lejos del nivel esperado, quedándose ya a más de dos minutos del podio. No es que sea una diferencia definitiva, pero lo parece viendo el espectacular nivel que están mostrando tanto Isaac del Toro como Paul Seixas, sus dos principales rivales.

Clasificación de la 16ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - 32:19

2º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - a 28"

3º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - a 1:04

4º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 1:16

5º Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 1:21

6º Mattia Cattaneo (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 1:427º Thymen Arensman (Netcompany INEOS Cycling Team) - a 1:47

8º Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) - a 1:559º Pablo Castrillo (Movistar Team) - a 2:00

10º Joshua Tarling (Netcompany INEOS Cycling Team) - a 2:0211º Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team) - a 2:06

12º Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 2:0713º Felix Großschartner (UAE Team Emirates XRG) - a 2:07

14º Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 2:1715º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - a 2:22

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - 56h 18:50

2º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 4:32

3º Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 6:51

4º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 7:115º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - a 9:22

6º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - a 11:487º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 13:45

8º Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 16:299º Pablo Castrillo (Movistar Team) - a 18:14

10º Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 20:0311º Thymen Arensman (Netcompany INEOS Cycling Team) - a 22:37

12º Felix Großschartner (UAE Team Emirates XRG) - a 24:0513º Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 26:18

14º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 27:4915º Davide Piganzoli (Polti VisitMalta) - a 29:28