Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 19ª etapa: Seixas no da por perdido el podio

A sus 19 años es el ciclista más joven que participaba en el Tour desde 1937 y se ha convertido en el más joven que hizo el ascenso al Alpe d'Huez. Pero Pogacar ya le ha avisado para la penúltima etapa

El esloveno Tadej Pogacar consiguió su quinta victoria en este Tour de Francia, la prestigiosa en el Alpe d'Huez a falta de dos días para la llegada a París donde es favorito para sumar su quinto triunfo consecutivo.

El ciclista del UAE se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día. Mientras, el francés Paul Seixas perdió cuatro segundos con el mexicano Isaac del Toro y ahora está a 24. Pese a ello, aseguró que no da por perdida la lucha por el podio del Tour de Francia.

"En el tramo final no estaba en mi mejor situación, pero creo que he conseguido limitar los daños. Al final no ha sido un mal día y sigo en la lucha por el podio. Queda la jornada de mañana, sé que será duro, pero que se jugará en la carretera", señaló el ciclista del Decathlon.

Seixas, que a sus 19 años es el ciclista más joven que participaba en el Tour desde 1937 y el más joven que hizo el ascenso al Alpe d'Huez, aseguró que fue "uno de los días más duros sobre la bicicleta". "Todavía me suenan los oídos", aseguró sobre el ambiente que se vivía en el ascenso a la mítica cima alpina. El francés agradeció el trabajo de su equipo, que consideró "de cinco estrellas".

Pogacar se lo deja claro a Seixas

El esloveno Tadej Pogacar, que ganó de amarillo en la cima del mítico Alpe d'Huez, ensalzó el ambiente de la subida final a la que también se llegará este sábado, cuando aseguró que la prioridad será ayudar a que su compañero mexicano Isaac del Toro acabe en el tercer puesto de la general.

"El sábado es la etapa reina, es una dura jornada de montaña. Tengo confianza. Pero creo que buscaremos que Isaac acabe con el maillot blanco (de mejor joven) y en el podio", indicó el corredor del UAE.

Pese a que cuenta con 7.11 minutos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, Pogacar afirmó que la carrera no está terminada y que "hay que seguir concentrados".

"No era un secreto que hoy quería esta victoria", dijo el esloveno, quien batió el récord de ascenso al Alpe d'Huez que tenía el italiano Marco Pantani desde 1995. "Tenía que atacar pronto, ya no tenía más compañeros y por delante tenían mucha ventaja. Si no aceleraba los fugados podían llegar a meta. Han hecho una gran etapa los de adelante, pero creo que se han atacado mucho entre ellos y eso me ha beneficiado", indicó.

Pogacar afirmó que su equipo ha superado un mal momento, con varios corredores afectados por diferentes enfermedades, y aseguró que en la última subida lo dio todo para ofrecerles una victoria. El esloveno aseguró que el ambiente en la subida al Alpe d'Huez fue "extraordinario" y "respetuoso".

"Lo esperaba peor, se han portado bien. Es algo indescriptible, correr en medio de la masa que se abre para ti y te anima. Pensaba que iba a tener que enfrentarme a ellos, pero han sido amables y me han respetado", dijo.

La última etapa antes de llegar a París

El Tour de Francia 2026 reservó la etapa reina para la víspera de la llegada a París con un "etapón" de 170,9 km entre Le Bourg D'Oisans que incluye tres puertos de categoría especial, uno de primera y 5.45 metros de desnivel acumulado. Última prueba para el pelotón, pero explosiva, todo un reto selectivo y de resistencia con las fuerzas ya justas.

Para empezar La Croix de Fer (Especial, 24 km al 5,2 por ciento). A mitad de recorrido el Col du Telegraphe (1a, 11,9 al 7,1), seguido del techo del Tour, el legendario Galibier (Especial, 17,7 km al 6,9), con la cima a 2.642 metros, que enlazará con el Col de Sarenne (Especial, 12,8 al 7,3) antes de finalizar en Alpe D'Huez en formato reducido (3,7 km al 6,2)

Clasificación general del Tour de Francia tras la 19ª etapa (top10)

1.Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) 65h.53:00"

2. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +7’11”

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +9’42”

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +10’06”

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) +13’00”

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +13’09”

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +15’58”

8. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) +21’15”

9. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling) +21’30”

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) +23’21”