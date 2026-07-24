Tour de Francia 2026 | Etapa 20, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez

La última jornada de montaña, la definitiva para conocer la configuración del podio de París y coronar de manera casi definitiva a Taej Pogacar, que será en un par de días cinco veces campeón de la Grand Boucle

Este sábado 25 de julio llega el momento de echar casi el cierre al Tour de Francia 2026 con la celebración de la 20ª etapa de la mítica ronda gala, la cual nos deparará la etapa reina de la carrera; eso sí, estando todo prácticamente decidido.

Tadej Pogacar, maillot amarillo con más de siete minutos de renta sobre Remco Evenepoel, puede ir a buscar otra jornada de gloria en montaña, si bien no lo necesita, ya que como decimos tiene prácticamente amarrada la carrera.

Por detrás, el 'Pitbull' –como le llama Javier Ares– también tiene la segunda posición en su mano, puesto que saca dos minutos y medio a Isaac del Toro; eso sí, este último deberá vigilar muy de cerca a Paul Seixas, puesto que está a solo 24 segundos del mexicano.

Juan Ayuso por su parte ha caída a la séptima plaza de la general de la ronda gala tras una etapa anterior en la que sufrió enormemente. Tiene el top-10 en su mano, pero está terminando completamente desfondado.

Perfil de la etapa 20 del Tour de Francia 2026

Quizás llega demasiado tarde como para que haya espectáculo, pero la etapa 20 del Tour, la definida como reina, es tremenda con un puerto de primera categoría y otros tres hors catégorie, todo ello en un recorrido de hasta 170,9 kilómetros. Habrá escapada, seguro, pero está por ver hasta qué punto dejará hacer el pelotón.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 20 del 25 de julio

- Salida: desde Le Bourg d’Oisans (Francia) a las 13:30 horas

- Llegada: en Alpe d’Huez (Francia), prevista alrededor de las 17:30.

Dónde ver por televisión y online la 20ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 20 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.