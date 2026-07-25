Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 20ª etapa: Pogacar ya es virtual campeón

Carapaz se aseguró el maillot de la montaña y el español Juan Ayuso, que estuvo en la escapada del día pero que fue atrapado en la última cota, será séptimo, a 17.48, por delante de Carapaz, octavo a 20.00

El ecuatoriano Richard Carapaz consiguió en el Alpe d'Huez su segunda victoria en este Tour de Francia, la tercera en total, mientras que el mexicano Isaac del Toro afianzó su tercer puesto en la general, liderada por el esloveno Tadej Pogacar a falta de la jornada simbólica de este domingo.

El mismo día en el que se aseguró el maillot de la montaña final por segunda vez en su carrera, el corredor del EF culminó una larga escapada hasta imponerse en la etapa reina, que por segundo día consecutivo acababa en el Alpe d'Huez.

El esloveno Tadej Pogacar, cuarto en la meta, confrontó su liderazgo en la general, aunque perdió unos segundos con Evenepoel, que ahora está a 6.26. El tercero en el podio de París será el mexicano Del Toro, a 9.42 del líder, que distanció al francés Paul Seixas, quien le amenazaba el podio por solo 24 segundos.

El español Juan Ayuso, que estuvo en la escapada del día pero que fue atrapado en la última cota, será séptimo, a 17.48, por delante de Carapaz, octavo a 20.00.

Este domingo tendrá lugar en París el momento histórico de la proclamación de Tadej Pogacar como quíntuple ganador del Tour de Francia. Etapa recortada a consecuencia del desplazamiento de efectivos policiales para los incendios que asolan el país.

La etapa de clausura empezará en la línea de meta de los Campos Elíseos y tendrá un recorrido de 89 km. El aliciente será la triple subida a Montmarte (1 km al 6,5). Hace un año el belga Wout Van Aert sorprendió a Pogacar en dicha cota y logró el triunfo en los Campos Elíseos.

Pogacar, muy feliz por Del Toro

El esloveno aseguró que solo queda "sobrevivir a París para poder celebrar el maillot amarillo" del Tour de Francia que será "especial" porque junto a él, en el podio, tendrá al mexicano Isaac del Toro.

"Es indescriptible que acabemos con dos ciclistas en el podio. No puedo imaginar cuánto me alegra tener a Isaac en el podio. Gracias al equipo seremos dos, es algo que nadie podía imaginar al principio. Tenemos que estar todos muy orgullosos, han sido tres semanas de mucho sufrimiento, pero estoy feliz por todo el equipo", dijo el ciclista, que logrará su quinto Tour.

Aunque consideró que todavía "hay que estar concentrados durante 89 kilómetros", señaló que está "impaciente" por llegar a París: "Solo queda sobrevivir el domingo y podremos celebrar el maillot amarillo".

Ayuso siente "frustración"

El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se mostró "frustrado pero no decepcionado" con la séptima plaza final en el Tour de Francia, aliviado por la sensación de "haberlo dado todo".

"El viernes hablé de frustración por el resultado y las sensaciones, pero no decepcionado. Para mí ha sido un Tour muy complicado, pero no me rindo y voy a seguir luchando por mis objetivos", señaló Ayuso en la meta de Alpe D'Huez.

Ayuso, quien partió séptimo en la general, se erigió como uno de los protagonistas de la etapa reina provocando la escapada inicial, pero al final no pudo estar con los mejores y fue atrapado por el grupo de los favoritos.

"Me he dejado todo lo que tenía, la carrera desde la salida ha sido muy dura. El Decathlon y el UAE no querían que me fuera, pero hice la selección y llevé la responsabilidad hasta consolidar la escapada. Siempre doy lo mejor de mi y estoy orgulloso de haberlo intentado", explicó el jefe de filas del Lidl Trek.

Resultados de la 20ª etapa del Tour 2026

1º Richard Carapaz (EF) - 4h 59:39

2º Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) - a 26

3º Sepp Kuss (Visma) - 31

4º Tadej Pogacar (UAE) - 1:05

5º Isaac del Toro (UAE) - m.t.

Clasificación General del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogacar (UAE) - 72h 53:44

2º Remco Evenepoel (Red Bull Bora) a 6:26

3º Isaac del Toro (UAE) - 9:42

4º Paul Seixas (Decathlon) - 11:56

7º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - 17:48