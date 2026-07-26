El Tour de Francia termina con sorpresa en París: Van der Poel destrozó a Pogacar

El neerlandés logró llevarse la última etapa de la ronda gala, donde el esloveno se proclamó vencedor por quinta vez y consiguió que su compañero Del Toro también acabase subiéndose al podio

Pogacar no pudo con el ritmo de Van der Poel en los Campos Eliseos de París.IMAGO

El esloveno Tadej Pogacar (Klanec, 27 años) entró en la página de oro del Tour de Francia al igualar los cinco maillots amarillos de los legendarios Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, hecho histórico que se concretó tras una breve jornada de 89 km que concluyó en París con el triunfo del neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin), que logró su segundo triunfo.

Un final de Tour maravilloso, el más rápido de la historia, con una etapa corta pero explosiva que terminó con un duelo mano a mano entre Pogacar y Van de Poel desde la tercera subida a Montmartre que dio paso a un esprint impresionante que dio gloria al mejor clasicómano del mundo, exhausto en el suelo nada más atravesar la línea de meta en los Campos Elíseos.

Van der Poel (Kapellen, 31 años), firmó una prestigiosa etapa con un tiempo de 1h.58.49, a una media de 44,8 km/h, por delante de su compañero del Alpecin Jasper Philipsen y del danés maillot verde Mads Pedersen (Lidl Trek).

Pogacar entra en el olímpo del Tour

En el pelotón, agotado tras aguantar la subida a Montmarte y los 10 últimos kilómetros hasta meta con Van der Poel, entró abrazando la gloria Tadej Pogacar, de amarillo, directo al álbum de oro del Tour de Francia. Había logrado el quinto maillot amarillo del Tour de Francia, el acceso al salón de ilustres de la carrera más importante del mundo.

Otro salto en su particular lucha contra la historia para un ciclista que está marcando una época en el ciclismo, con un estilo ambicioso y dominador, a veces aplastante, que le ha permitido conseguir unos números imbatibles: 126 victorias en total, 5 Tours con 26 triunfos de etapa, un Giro, 2 títulos mundiales, 5 Lombardías, 4 Liejas, 3 Tour de Flandes.... Y lo que le queda.

Pogacar, Evenepoel y Del Toro, en la foto del podio

El triunfo de Pogacar en la presente edición quedó encargado desde la sexta etapa, cuando en el Tourmalet primero y en Gavarnie después regaló para el recuerdo una exhibición en solitario que le permitió endosar 2.38 minutos a Jonas Vingegaard y resto de rivales. Aquel 9 de julio ya estaba llamando a las puertas del "club de los 5 Tours".

Con 5 triunfos de etapa, Pogacar pronto redujo el interés del Tour a la lucha por las plazas secundarias del podio. En París le acompañó en la foto triunfal el belga Remco Evenepoel, alejado a 6.26 minutos, y el compañero mexicano del patrón en el UAE, Isaac del Toro, quien confirmó en el año de su debut las amplias expectativas depositadas en él.

Fuera del cajón quedó la esperanza francesa Paul Seixas, el chaval de Lyon que a sus 19 años y en su debut estuvo con los mejores hasta la última jornada en Alpe D'Huez. Con su clase y juventud reparte ilusión en un país que no celebra un Tour desde 1985, cuando se impuso Bernard Hinault.

El Tour echó de menos la presencia en París del danés Jonas Vingegaard, un fijo en el podio, como primero o segundo desde 2021. Una caída lo retiró en la decimoquinta jornada.

Dentro del Top 10 entró el supercombativo del Tour, el ecuatoriano Richard Carapaz, octavo, rey de la montaña y dominador en los Alpes con dos victorias.

De hecho, en las clasificaciones complementarias, se llevó la gloria el mencionado Carapaz, quien dejó claro en la salida de Barcelona que sus objetivos eran un triunfo de etapa y el maillot de puntos de la montaña.

En la lucha por el maillot blanco de mejor joven se instauró una rivalidad que puede tener mucho recorrido en el futuro entre Isaac del Toro y Paul Seixas. El mexicano, a la vera de Pogacar, se impuso confirmando que es un corredor de muchos quilates para las grandes vueltas. El francés aprobó con notable. No se le puede pedir más a su edad y en el año de su estreno.

El consuelo para el Lidl Trek, con dos hombres en el top diez, Skjelmose y Ayuso, fue el triunfo por equipos por delante del UAE de Pogacar y del Red Bull de Evenepoel.

El ciclismo español suspende en el Tour

Para el ciclismo español fue un Tour para olvidar. En la lista de participantes solo se inscribieron 10 nacionales, entre todos Juan Ayuso el señalado para disputar los puestos de honor. El de Jávea no dio el nivel para ocupar un lugar del podio y terminó, con más pena que gloria en la séptima plaza, a 17.48 minutos del líder. Las etapas alpinas terminaron con cualquier opción.