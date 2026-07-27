Pogacar hace historia en Francia y duda hacer La Vuelta por un problema muy serio

El esloveno ha entrado en el selecto club de los cinco y ha firmado el Tour más rápido de la historia. Ahora, necesita tiempo para pensar en su próximo reto porque no quiere caer en una depresión

El quinto Tour de Francia de Tadej Pogacar se cerró con otro récord, ya que firmó la media de velocidad más rápida de la historia, 43,227 km/h, superando el registro de 2025 (42,728 km/h).

Las 6 últimas ediciones del Tour figuran en el top siete de las más rápidas de la historia. El Tour 2025 fue el primero en franquear la barrera de los 41 km/h (41,654). El registro de los 40 por hora se superó en 1999 (40,276)

Los tres Tours más rápidos de la historia fueron: 2026 (Tadej Pogacar) con 43,227 km/h; 2025 (Tadej Pogacar) con 42,728 km/h; y 2022 (Jonas Vingegaard) con 42,026 km/h.

Pogacar entra en el club de los cinco

El esloveno reconoció en París que integrar el club de los corredores que tienen cinco Tours de Francia era "un objetivo" y se mostró "feliz por haberlo conseguido".

"Estoy feliz de estar aquí por quinta vez, estoy muy orgulloso de tener esta quinta corona en la mejor carrera del mundo", comentó el esloveno, que se suma a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, al belga Eddy Merckx y al español Miguel Indurain.

"Para mi era un objetivo tener cinco Tours y entrar en ese club. Ahora es un objetivo cumplido", afirmó el ciclista, que señaló que volverá el año próximo "para intentar ganar de nuevo".

Aunque aseguró que "cada Tour tiene su propia historia", dijo que esta edición lo disfrutó más: "teníamos un grupo maravilloso y no he tenido ningún día malo. El ambiente en las cunetas ha sido extraordinario, cada año mejora. Eso me ha permitido disfrutar más".

Además, se mostró orgulloso de haber podido ayudar a su compañero mexicano Isaac del Toro a ganar una etapa, a acabar con el maillot blanco de mejor joven y tercero del podio final: "Creo que los momentos más intensos que he vivido en este Tour de Francia son cuando acompañé a Isaac en la línea de meta en Barcelona. Ahí se me puso la carne de gallina. También cuando crucé a su lado la meta del Alpe d'Huez este sábado, con lo que ganaba el maillot blanco".

Pogacar afirmó sentirse "honrado" de haber competido en la última etapa con el neerlandés Mathieu van der Poel, que acabó ganando la etapa de los Campos Elíseos, y con quien ya cuenta algunas otras batallas, como la París-Roubaix, del año pasado: "La Roubaix sigue siendo un objetivo, lo es desde el año pasado, lo he puesto en mi carta a Papá Noel. Volveré a intentarlo, pero si no la gano, no será doloroso", dijo el esloveno, que este año fue batido en esa carrera por el belga Woud van Aert.

Pogacar y su participación en La Vuelta a España

Tras alzar su quinta corona gala, Tadej no desveló si estará en la próxima Vuelta a España, la única 'grande' que falta en su palmarés: "Ya lo veremos, ahora hay que disfrutar este momento". Por ahora, ya se ha colocado a la altura de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

"Si tuviera que decidir hoy, diría que no, pero veremos en unas semanas. Todavía no lo he decidido", indicó el corredor esloveno, quien acabó exhausto en la última etapa. Pogacar recordó que los problemas mentales pueden afectar a los ciclistas y que tienen que cuidarse para no caer en depresiones: "Por eso no puedo decir si haré la Vuelta, no puedo decir que voy a ganar todas las carreras. Hay que reflexionar y tener los pies en el suelo".