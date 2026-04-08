Patricia Bueno y el crecimiento del triatlón: "Se nota la subida de gente"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con la triatleta malagueña para poder analizar la situación del triatlón en Andalucía, que poco a poco va ganando más adeptos en esta tierra

Andalucía es un sitio único para la práctica deportiva, todo ello en una tierra que permite aprovechar a las mil maravillas todos los recursos disponibles para que muchas sean las disciplinas que se puedan realizar en la misma. Esto hace una cosa, y es que muchos sean los referentes que salen de la cuna andaluza dispuestos a ganarse un puesto a nivel mundial. Una de las referentes en este sentido es Patricia Bueno, triatleta que ha llevado el nombre de Málaga al mundo entero, llegando a participar en duras pruebas de relevancia global, como puede llegar a ser el caso del Ironman.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de hablar con ella, analizando en esta parte el crecimiento del triatlón durante estos últimos años, siendo clave esa etapa formativa de esta disciplina, ya que no era común preparar el triatlón de forma única, ya que era común especializarse en las distintas disciplinas que la componen.

Esto también es importante para edades tan tempranas, ya que requiere un gran esfuerzo físico. "La mayoría de los niños que vienen, quitando a los más chiquititos, siempre vienen porque, o sus padres son triatletas, o porque les llama la atención. Todos los que vienen ya vienen de algún deporte base, o han hecho natación, o han hecho atletismo, y están como un poco aburridos. Entonces, empiezan a probar el triatlón. Lo bueno que tiene el triatlón es que, aunque sea un deporte individual, sí es verdad que luego hacemos mucho compañerismo", declaró Patricia.

¿Hay más gente interesada en el Triatlón? Patricia lo tiene claro. "Justo después de pandemia, sí hubo un boom bastante grande a nivel deportivo en todos los ámbitos, porque la gente se dio cuenta de que había que salir a la calle y disfrutar. Y sí, la verdad que notamos bastante la subida de socios en el club, tanto de adultos como de niños. Luego se ha ido estancando un poco, pero siempre entra gente nueva o gente que se tiene que ir. Pero sí, se nota la subida de gente, se nota", respondió.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, ha sido partícipe de pruebas de importancia como el Ironman, y esto es algo que intenta inculcar a los más pequeños. "A los niños sobre todo es enseñarles lo que es la frustración. Todas las vivencias que he tenido, cuando les surgen problemas, ya no solo entrenando, sino en el día a día, hacerles ver que no todo es un problema, que el deporte también les puede ayudar a centrar un poco ese problema. A verlo de otra manera, y un poco eso, que vean que la gente normal, a la que ellos admiran, también han tenido los mismos problemas y han pasado por las mismas fases", finalizó.