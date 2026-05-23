¡Histórico! El Real Club Priego andaluz gana un título europeo

El conjunto cordobés ganó en Praga por 2-3 y logró su primer entorchado internacional en la Europe Cup

El Real Club Priego Fundación Kutxabank ha logrado un hecho histórico para el tenis de mesa español y andaluz y se ha proclamado campeón de la Europe Cup por primera vez en su historia tras superar a domicilio a El Niño Praha por 2-3 en el partido de vuelta de la final, coronando así una temporada histórica para el equipo cordobés.

Los checos partían como favoritos antes del duelo y, de hecho, no habían perdido un partido en toda la competición hasta que lo hicieron en la ida, en Priego de Córdoba (3-2). Ese resultado permitía al Praha ser campeón si lograba ganar ante los suyos por 3-0 o 3-1. El 3-2 llevaría el partido a un hipotético desempate o 'golden match'. Para ser campeones sin tener que luchar en ese desempate, a los prieguenses sólo les valía ganar.

Con esa idea saltó el conjunto andaluz a la pista checa, con el reto de evitar la derrota y forzar, como poco, el 'golden match', objetivo que comenzó a cimentarse cuando Hampus Soderlund doblegó en tres sets a David Reitspies para adelantar a los visitantes en el marcador inicial.

La ventaja cordobesa se incrementó gracias a la actuación de Robert Gardos, quien superó con solvencia a Tomas Konecny para poner un favorable 0-2 que acercaba el trofeo a las vitrinas del equipo español.

Hampus Soderlund corta la reacción checa

Ante la amenaza de perder el campeonato en su propia pista al no tener margen de error, el combinado checo reaccionó de la mano de Yevhen Pryshchepa, palista que salió a jugar para derrotar a Carlos Machado y recortar distancias en el global de la eliminatoria.

El sufrimiento de los cordobeses aumentó considerablemente instantes después, momento en el que David Reitspies logró rehacerse de su primera derrota de la jornada venciendo a Robert Gardos, imponiendo de este modo el empate a dos y forzando un quinto y decisivo enfrentamiento.

En el duelo definitivo por la corona continental, Hampus Soderlund tiró de garra y agonía para firmar una espectacular remontada tras ir perdiendo por 2-0, otorgando la victoria final a su equipo y certificando el primer entorchado europeo en la trayectoria de la entidad andaluza.

El presidente, Juanma Moreno, felicita a los campeones

Uno de los primeros en reaccionar a ese triunfo ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha felicitado públicamente al conjunto prieguense en sus perfiles de las redes sociales.

"Lo acaban de conseguir. ¡El equipo campeón de la Copa de Europa de tenis de mesa es andaluz! Enhorabuena al Real Club Priego por su primer título europeo, que se une a un brillante palmarés nacional. Gesta histórica", publicaba Moreno.